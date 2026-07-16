УЕФА определи съдиите за мачовете на Левски срещу Университатя Крайова

УЕФА обяви съдийските назначения за двата двубоя между Левски и Университатя Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.

Първата среща, която ще се играе на 22 юли на стадион „Георги Аспарухов“, е поверена на шведския арбитър Адам Ладебек. Негови помощници ще бъдат сънародниците му Мехмет Кулум и Даниел Инг, а четвърти съдия ще бъде Мохамед Ал-Хаким. За системата ВАР ще отговарят англичаните Питър Банкс и Матю Донъхю.

Ладебек вече има мач на Левски в европейските клубни турнири. Той ръководи първия плейофен двубой срещу Айнтрахт Франкфурт в турнира Лига на конференциите през 2023 година, завършил 1:1 на стадион "Георги Аспарухов“.

Реваншът в Крайова седмица по-късно ще бъде ръководен от италианеца Матео Марченаро. Негови асистенти ще бъдат Давиде Империале и Андреа Дзингарели, а четвърти съдия - Ермано Феличиани. За ВАР са определени Лука Пайрето и Алесандро Ди Паоли.

33-годишният Марченаро ще ръководи за първи път двубой с участието на български отбор.