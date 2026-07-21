БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Първа лига: Ботев Пловдив - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази

Срещата завърши наравно 1:1.

Любослав Пенев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Снимки: Startphoto.bg.

#ПФК Ботев Пловдив #ПФК Локомотив София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Над 40 автобомила са премазани след опустошителната буря в Пловдив
1
Над 40 автобомила са премазани след опустошителната буря в Пловдив
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
"Трябваше да реша 320 задачи за 10 минути": 9-годишно момче от Козлодуй е световен шампион по ментална аритметика
3
"Трябваше да реша 320 задачи за 10 минути": 9-годишно...
Предупреждение за значителни валежи днес
4
Предупреждение за значителни валежи днес
Иран предупреди България заради разполагането на американски самолети на наша територия
5
Иран предупреди България заради разполагането на американски...
Нели Неделчева: Заплатите на служителите във Фонд „Култура“ са под средните за София
6
Нели Неделчева: Заплатите на служителите във Фонд...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
2
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
3
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
4
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
5
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Български футбол

Ботев измъкна точка срещу Локомотив (София) след красив гол на Меоти
Ботев измъкна точка срещу Локомотив (София) след красив гол на Меоти
Треньорът на Университатя (Крайова): За нас е удоволствие да сме тук Треньорът на Университатя (Крайова): За нас е удоволствие да сме тук
Чете се за: 02:37 мин.
Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия Лудогорец привлече младежки национал на Бразилия
Чете се за: 01:47 мин.
УЕФА наказа сурово ЦСКА за сблъсъците срещу Дери Сити УЕФА наказа сурово ЦСКА за сблъсъците срещу Дери Сити
Чете се за: 01:05 мин.
Евертон Бала: Поставихме добра основа и ставаме все по-силни Евертон Бала: Поставихме добра основа и ставаме все по-силни
Чете се за: 02:00 мин.
Хулио Веласкес: Университатя Крайова притежава стил на игра и идентичност Хулио Веласкес: Университатя Крайова притежава стил на игра и идентичност
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

МВнР получи нота от посолството на Иран заради възможното разполагане на самолети на САЩ на летище Безмер
МВнР получи нота от посолството на Иран заради възможното...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Иран предупреди България заради разполагането на американски самолети на наша територия Иран предупреди България заради разполагането на американски самолети на наша територия
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Комисията по отбрана одобри разполагането на 8 американски самолета и на 250 военни на летище Безмер Комисията по отбрана одобри разполагането на 8 американски самолета и на 250 военни на летище Безмер
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Силна буря се разрази тази вечер в Петрич (СНИМКИ) Силна буря се разрази тази вечер в Петрич (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
До приемане на нова формула – отпадна автоматичното...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Протести и размирици в Италия след смъртта на мъж по време на арест
Чете се за: 02:32 мин.
По света
С райски газ в колата: Арестуваха шофьора на мощен автомобил в Пловдив
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Военноморските сили унищожиха дрон в морето край Ахтопол (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ