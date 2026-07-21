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Първа лига: Ботев Пловдив - Локомотив София (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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22:35, 21.07.2026
Спорт
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#ПФК Ботев Пловдив
#ПФК Локомотив София
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