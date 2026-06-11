Общото събрание на БФЛА прие бюджет от 1.5 млн. евро за 2027 г.

Общото събрание на Българската федерация по лека атлетика започна с добра новина, съобщена от Георги Павлов. Започва ремонт на закритата писта на Националния стадион „Васил Левски“, който ще тече в рамките на следващите два до три месеца. Той ще бъде финансиран от Министерството на младежта и спорта.

Бюджетът на централата се запазва, след като бе приет такъв от 1 милион и 500 евро. УС на БФЛА напуска Илия Николов. Беше презентирана и карта на леката атлетика, след като екип на федерацията обиколи 53 града в цялата страна в рамките на две седмици.

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