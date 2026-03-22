ВОЙНАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Тръмп с ултиматум към Иран: Ормузкият пролив е отворен, твърди Техеран

Президентът Доналд Тръмп с ултиматум към Иран - ако в следващите 48 часа Техеран не отвори Ормузкия пролив за свободно плаване, ще бъдат унищожени иранските електроцентрали. Според Иран проливът е отворен за всички кораби, освен онези, свързани с "иранските врагове". По информация на израелски медии над 100 души са ранени след ирански атаки.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ако Иран не отвори напълно, без никаква заплаха Ормузкия пролив, след точно 48 часа САЩ ще ударят и заличат техните електроцентрали, като започнат с най-голямата! Благодаря ви за вниманието! Президент Доналд Дж. Тръмп."

Посланието на Доналд Тръмп в социалната му мрежа идва само ден, след като самият той написа, че операцията в ислямската република върви към приключване. Иран предупреди, че ще отвърне на действията на Вашингтон и ще атакува американска енергийна инфраструктура в Близкия изток.

Малко след това иранският представител в Международната морска организация към ООН Али Мусави заяви, че Ормузкият проток остава отворен за всички кораби, освен за свързаните с "враговете на Иран". Преминаването през пролива е възможно след координиране на параметрите за сигурност с Техеран, посочва още Мусави. И още - дипломацията остава приоритет за Иран. Но пълното спиране на агресията, както и взаимното доверие, са по-важни.

През Ормузкия проток преминава около една пета от доставките на горива в глобален мащаб. Затварянето му доведе до исторически скок на цените на петрол и втечнен газ. Според ББЦ, които се позовават на ирански депутат, някои кораби плащат по 2 милиона долара, за да минат през Ормузкия пролив.

Тежка нощ в Израел - повече от 100 души бяха ранени при ирански атаки. Сериозни материални щети са нанесени в градовете Арад и Димона.

Адам Ита, говорител на войскова част: "Имаме няколко сгради, засегнати от ракетата, ранените са десетки. За щастие, няма жертви."

Идо Франки, жител на Арад: "Страшно е, те ни бомбардират. Това се случва за първи път в нашия град - пряко попадение. Усещането е страшно."

Обект на атака вероятно е било ядрено съоръжение на около 13 км Димона. Сутринта в Ерусалим са чути експлозии. Сухопътната операция на Израел по цели на Хизбула в Ливан продължава. Решени сме да продължим да нанасяме удари по нашите врагове на всички фронтове, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. За прихванати ирански ракети съобщиха Саудитска Арабия и ОАЕ.

#Конфликтът в Близкия изток #САЩ #ормузки проток #Иран

