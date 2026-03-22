Войната в Близкия изток: Доналд Тръмп с ултиматум към Иран

Президентът Доналд Тръмп излезе с ултиматум към Иран - ако в следващите 48 часа Техеран не отвори Ормузкия проток, всички ирански електроцентрали ще бъдат унищожени. Най-малко 100 души са ранени след ирански атаки срещу Израел.

Посланието на Тръмп в социалната му мрежа идва само ден след като самият той написа, че операцията в ислямската република върви към приключване. Иран предупреди, че ще отвърне на действията на Вашингтон и ще атакува американска енергийна инфраструктура в Близкия изток. През Ормузкия проток, който Техеран блокира малко след началото на бойните действия, преминава около една пета от доставките на горива в глобален мащаб. Те искат сделка, аз - не, написа още Тръмп. Затварянето му доведе до исторически скок на цените на петрол и втечнен газ.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ако Иран не отвори напълно, без никаква заплаха, Ормузкия пролив, след точно 48 часа Съединените щати ще ударят и заличат техните електроцентрали, като започнат с най-голямата! Благодаря ви за вниманието!"

В Израел - тежка нощ заради ирански атаки. Най-малко 100 души са ранени в градовете Арад и Димона. Нанесени са сериозни материални щети. Обект на атака вероятно е било ядрено съоръжение на около 13 км Димона.

Решени сме да продължим да нанасяме удари по нашите врагове на всички фронтове, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху.