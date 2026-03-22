Войната в Близкия изток: Доналд Тръмп с ултиматум към Иран

Най-малко 100 души са ранени след ирански атаки срещу Израел

Войната в Близкия изток: Доналд Тръмп с ултиматум към Иран
Слушай новината

Президентът Доналд Тръмп излезе с ултиматум към Иран - ако в следващите 48 часа Техеран не отвори Ормузкия проток, всички ирански електроцентрали ще бъдат унищожени. Най-малко 100 души са ранени след ирански атаки срещу Израел.

Посланието на Тръмп в социалната му мрежа идва само ден след като самият той написа, че операцията в ислямската република върви към приключване. Иран предупреди, че ще отвърне на действията на Вашингтон и ще атакува американска енергийна инфраструктура в Близкия изток. През Ормузкия проток, който Техеран блокира малко след началото на бойните действия, преминава около една пета от доставките на горива в глобален мащаб. Те искат сделка, аз - не, написа още Тръмп. Затварянето му доведе до исторически скок на цените на петрол и втечнен газ.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Ако Иран не отвори напълно, без никаква заплаха, Ормузкия пролив, след точно 48 часа Съединените щати ще ударят и заличат техните електроцентрали, като започнат с най-голямата! Благодаря ви за вниманието!"

В Израел - тежка нощ заради ирански атаки. Най-малко 100 души са ранени в градовете Арад и Димона. Нанесени са сериозни материални щети. Обект на атака вероятно е било ядрено съоръжение на около 13 км Димона.

Решени сме да продължим да нанасяме удари по нашите врагове на всички фронтове, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху.

ТОП 24

Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
1
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
2
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Гледайте световно първенство по лека атлетика в зала в Торун НА ЖИВО по БНТ 3
3
Гледайте световно първенство по лека атлетика в зала в Торун НА...
Цените на горивата у нас продължават да се покачват
4
Цените на горивата у нас продължават да се покачват
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки спазени изисквания
5
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки...
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
6
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток, проблемът – в електромера
6
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...

Иранска ракета порази сграда в израелския град Димона, ранени са десетки
Иран атакува британско-американската военна база в Диего Гарсия Иран атакува британско-американската военна база в Диего Гарсия
Чете се за: 06:20 мин.
МВнР: България призовава да се спре поставянето на мини в Ормузкия проток МВнР: България призовава да се спре поставянето на мини в Ормузкия проток
Чете се за: 01:37 мин.
Кризата в Близкия изток: Тръмп обмисля прекратяване на операцията, САЩ разрешават временна търговия с ирански петрол Кризата в Близкия изток: Тръмп обмисля прекратяване на операцията, САЩ разрешават временна търговия с ирански петрол
Чете се за: 03:42 мин.
Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна
Чете се за: 01:22 мин.
САЩ могат да използват британски бази за удари срещу Иран САЩ могат да използват британски бази за удари срещу Иран
Чете се за: 03:15 мин.

Парламентарни избори в Словения - накъде ще поеме страната след вота? Парламентарни избори в Словения - накъде ще поеме страната след вота?
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново Шофьор на линейка загина при катастрофа с автобус край Велико Търново
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са около 8° Дъждовна неделя ни очаква, в София максималните температури ще са около 8°
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Местни избори във Францкия: 1500 общини, сред тях и Париж, избират...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Когато климатът изчезне от новините: Как дезинформацията печели?
Чете се за: 13:00 мин.
Общество
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Иран атакува британско-американската военна база в Диего Гарсия
Чете се за: 06:20 мин.
По света
