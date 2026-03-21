Кризата в Близкия изток: Тръмп обмисля прекратяване на операцията, САЩ разрешават временна търговия с ирански петрол

Съединените щати обмислят приключване на операцията в Близкия изток - това написа в социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп. В опит да овладее шоковото поскъпване на горивата в световен мащаб, Вашингтон разреши временно покупката и продажбата на ирански петрол, натоварен на танкери. Според първия дипломат на Иран, Вашингтон не е готов да спре агресията срещу страната му. Взаимната размяна на удари продължава.

Според Доналд Тръмп Вашингтон е "много близо" до постигането на поставените цели, сред които унищожаване на ракетния потенциал и елиминиране на военноморските сили на Иран, както и недопускането Техеран да придобие ядрено оръжие. Според Тръмп, Ормузкият проток ще трябва да се охранява от държавите, които го използват.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Приближаваме се много до постигането на целите си, докато обмисляме прекратяване на големите си военни усилия в Близкия изток по отношение на терористичния режим на Иран. Ормузкият проток ще трябва да бъде охраняван и контролиран, при необходимост, от други държави, които го използват - Съединените щати не го правят!"

Тръмп написа още, че при нужда биха помогнали на други държави при преминаване на водния път. Посланието му идва на фона на информация за засилване на американското военно присъствие в региона. Според източници СиБиЕс, Вашингтон дори обмисля сухопътна операция в Иран. В опит да овладее цените на горивата в глобален мащаб, Вашингтон издаде 30 дневен лиценз за покупко-продажба на ирански петрол, който се намира в танкери. Става дума за около 140 млн. барела.

Скот Бесент, министър на финансите на САЩ: "Днес Министерството на финансите издава тясно специализирано, краткосрочно разрешение, което разрешава продажбата на ирански петрол, който в момента е блокиран в морето. По същество ще използваме иранските барели срещу Техеран, за да поддържаме ниска цената, докато продължаваме операция „Епична ярост“.

Вашингтон не изглежда готов да спре агресията си - това заяви първият дипломат на Иран Абас Арагчи, в интервю за японската агенция Киодо. Той добави, че Техеран е готов да изслуша и обсъди всяка инициатива, която да сложи край на войната. Стана ясно, че Иран обмисля пропускането на японски плавателни съдове през Ормузкия проток. Техеран потвърди, че атакувал с балистични ракети американско-британската база Диего Гарсия в Индийския океан, която се намира на около 3 700 км от Иран. За прехванати ирански дронове съобщи Саудитска арабия, засегната е сграда на разузнаването в ИраК. Бараж от ирански ракети и срещу Израел.



Израел продължава да атакува цели в Иран, както и обекти на Хизбула в Ливан.



