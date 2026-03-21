BG
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

Кризата в Близкия изток: Тръмп обмисля прекратяване на операцията, САЩ разрешават временна търговия с ирански петрол

Теодора Гатева
Чете се за: 03:42 мин.
„Близо сме до целите си в Близкия изток", каза Тръмп

цената барел суров петрол премина 100 долара
Съединените щати обмислят приключване на операцията в Близкия изток - това написа в социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп. В опит да овладее шоковото поскъпване на горивата в световен мащаб, Вашингтон разреши временно покупката и продажбата на ирански петрол, натоварен на танкери. Според първия дипломат на Иран, Вашингтон не е готов да спре агресията срещу страната му. Взаимната размяна на удари продължава.

Според Доналд Тръмп Вашингтон е "много близо" до постигането на поставените цели, сред които унищожаване на ракетния потенциал и елиминиране на военноморските сили на Иран, както и недопускането Техеран да придобие ядрено оръжие. Според Тръмп, Ормузкият проток ще трябва да се охранява от държавите, които го използват.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Приближаваме се много до постигането на целите си, докато обмисляме прекратяване на големите си военни усилия в Близкия изток по отношение на терористичния режим на Иран. Ормузкият проток ще трябва да бъде охраняван и контролиран, при необходимост, от други държави, които го използват - Съединените щати не го правят!"

Тръмп написа още, че при нужда биха помогнали на други държави при преминаване на водния път. Посланието му идва на фона на информация за засилване на американското военно присъствие в региона. Според източници СиБиЕс, Вашингтон дори обмисля сухопътна операция в Иран. В опит да овладее цените на горивата в глобален мащаб, Вашингтон издаде 30 дневен лиценз за покупко-продажба на ирански петрол, който се намира в танкери. Става дума за около 140 млн. барела.

Скот Бесент, министър на финансите на САЩ: "Днес Министерството на финансите издава тясно специализирано, краткосрочно разрешение, което разрешава продажбата на ирански петрол, който в момента е блокиран в морето. По същество ще използваме иранските барели срещу Техеран, за да поддържаме ниска цената, докато продължаваме операция „Епична ярост“.

Вашингтон не изглежда готов да спре агресията си - това заяви първият дипломат на Иран Абас Арагчи, в интервю за японската агенция Киодо. Той добави, че Техеран е готов да изслуша и обсъди всяка инициатива, която да сложи край на войната. Стана ясно, че Иран обмисля пропускането на японски плавателни съдове през Ормузкия проток. Техеран потвърди, че атакувал с балистични ракети американско-британската база Диего Гарсия в Индийския океан, която се намира на около 3 700 км от Иран. За прехванати ирански дронове съобщи Саудитска арабия, засегната е сграда на разузнаването в ИраК. Бараж от ирански ракети и срещу Израел.

Израел продължава да атакува цели в Иран, както и обекти на Хизбула в Ливан.

Почина холивудската звезда Чък Норис
1
Почина холивудската звезда Чък Норис
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун на живо по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун на...
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
3
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
4
В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
5
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
Нетаняху: Иран е по-слаб от всякога
6
Нетаняху: Иран е по-слаб от всякога

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
5
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна
Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна
САЩ могат да използват британски бази за удари срещу Иран САЩ могат да използват британски бази за удари срещу Иран
Чете се за: 03:15 мин.
Премиерът Гюров пред "Евронюз": Подписването на хартата на Съвета за мир не е обща българска позиция Премиерът Гюров пред "Евронюз": Подписването на хартата на Съвета за мир не е обща българска позиция
Чете се за: 01:42 мин.
Нетаняху: Иран е по-слаб от всякога Нетаняху: Иран е по-слаб от всякога
Чете се за: 01:30 мин.
Войната в Близкия изток: Поредна размяна на удари Войната в Близкия изток: Поредна размяна на удари
Чете се за: 00:57 мин.
От началото на войната: Най-малко 80 военни цели са ударени край Тел Авив от ирански атаки От началото на войната: Най-малко 80 военни цели са ударени край Тел Авив от ирански атаки
Чете се за: 03:22 мин.

Цените на горивата у нас продължават да се покачват
Цените на горивата у нас продължават да се покачват
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна
Чете се за: 01:22 мин.
Близък изток
Войната в Украйна - преговори за мир между САЩ и Украйна Войната в Украйна - преговори за мир между САЩ и Украйна
Чете се за: 01:12 мин.
Европа
20–30% от хората по света имат проблеми със съня 20–30% от хората по света имат проблеми със съня
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Напрежение по оста САЩ - Куба: Готви ли се Хавана за потенциална...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Заради спрян ремонт: 10 години Пловдив е без концертна зала
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград, въпреки...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
