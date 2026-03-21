Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна

Теодора Гатева
Чете се за: 01:22 мин.
Близък изток
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Съединените щати обмислят приключване на операцията в Близкия изток - това написа в социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп.

По думите му, Вашингтон е "много близо" до постигането на поставените цели, сред които унищожаване на ракетния потенциал и елиминиране на военноморските сили на Иран, както и недопускането Техеран да придобие ядрено оръжие.

Според Тръмп, Ормузкият проток ще трябва да се охранява от държавите, които го използват. Американският президент подчертава, че Съединените щати не го правят, но при нужда биха помогнали. Пентагонът не е коментирал информацията, че Иран са атакували американско-британската база Диего Гарсия в Индийския океан с балистични ракети.

Израелските удари по цели в Иран продължават.

Съединените щати разрешиха временно покупката и продажбата на ирански петрол, натоварен на танкери. Това става ясно от пост на финансовия министър Скот Бесент. Мярката ще важи 30 дни и засяга около 140 милиона барела петрол. Целта е да се овладее шоковото поскъпване на горивата. Засега цените остават високи.

#САЩ #Близък изток #Иран #петрол

Почина холивудската звезда Чък Норис
1
Почина холивудската звезда Чък Норис
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
Конна база във Варна търси нов дом за конете, участващи в терапия за деца със специални нужди
3
Конна база във Варна търси нов дом за конете, участващи в терапия...
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
4
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
5
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
6
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
3
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
5
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Решение на съда: Илон Мъск е подвел инвеститори
Решение на съда: Илон Мъск е подвел инвеститори
Върховният административен съд на Полша узакони еднополовите бракове, сключени в Европа Върховният административен съд на Полша узакони еднополовите бракове, сключени в Европа
Чете се за: 03:15 мин.
Френският е четвъртият най-използван език в света Френският е четвъртият най-използван език в света
Чете се за: 02:25 мин.
Хималайските ледници се топят два пъти по-бързо и застрашават милиарди хора Хималайските ледници се топят два пъти по-бързо и застрашават милиарди хора
Чете се за: 01:47 мин.
САЩ могат да използват британски бази за удари срещу Иран САЩ могат да използват британски бази за удари срещу Иран
Чете се за: 03:15 мин.
Студенокръвните животни, рибите, влечугите и безгръбначните по-трудно се адаптират към климатичните колебания Студенокръвните животни, рибите, влечугите и безгръбначните по-трудно се адаптират към климатичните колебания
Чете се за: 01:30 мин.

Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна
Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол,...
Чете се за: 01:22 мин.
Близък изток
Решение на съда: Илон Мъск е подвел инвеститори Решение на съда: Илон Мъск е подвел инвеститори
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Международен ден на горите - на много места ще се проведат акции по залесяване Международен ден на горите - на много места ще се проведат акции по залесяване
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Почина холивудската звезда Чък Норис Почина холивудската звезда Чък Норис
Чете се за: 02:37 мин.
По света
С превалявания и през почивните дни
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
САЩ могат да използват британски бази за удари срещу Иран
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Три седмица война: САЩ започнаха офанзива, за да отворят Ормузкия...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
