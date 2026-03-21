Войната в Близкия изток: САЩ разреши покупката на ирански петрол, мярката е временна

Съединените щати обмислят приключване на операцията в Близкия изток - това написа в социалната си мрежа американският президент Доналд Тръмп.



По думите му, Вашингтон е "много близо" до постигането на поставените цели, сред които унищожаване на ракетния потенциал и елиминиране на военноморските сили на Иран, както и недопускането Техеран да придобие ядрено оръжие.

Според Тръмп, Ормузкият проток ще трябва да се охранява от държавите, които го използват. Американският президент подчертава, че Съединените щати не го правят, но при нужда биха помогнали. Пентагонът не е коментирал информацията, че Иран са атакували американско-британската база Диего Гарсия в Индийския океан с балистични ракети.

Израелските удари по цели в Иран продължават.



Съединените щати разрешиха временно покупката и продажбата на ирански петрол, натоварен на танкери. Това става ясно от пост на финансовия министър Скот Бесент. Мярката ще важи 30 дни и засяга около 140 милиона барела петрол. Целта е да се овладее шоковото поскъпване на горивата. Засега цените остават високи.