БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ново европейско проучване: Българите са против приемането...
Чете се за: 06:30 мин.
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето...
Чете се за: 02:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На първо четене парламентът одобри новия дълг от 3,8 млрд. евро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази
първо четене парламентът одобри новия дълг млрд евро
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Парламентът даде възможност на правителството да тегли нов дълг до 3,8 млрд евро. с приетите на първо четене промени в т.нар. удължителен бюджет за 2026 г.

"За" бяха 135 народни представители - "Прогресивна България" и ДПС, против - 29 ("Демократична България" и "Възраждане"), въздържаха се също 29 депутати - ГЕРБ-СДС, и "Продължаваме Промяната". Срокът за предложения между двете четения четения ще е пет дни.

Предложеният законопроект има за цел да адресира непълноти в действащото законодателство до внасянето на редовен закон с държавния бюджет, в който ще бъдат определени конкретните дългови ограничения за 2026 г., за максималните размери на държавния дълг към края на годината и на новия дълг, който може да бъде поет през годината, обвързани с общата фискална рамка за годината, посочва вносителят - Министерският съвет.

#Народно събрание #първо четене #държавен дълг

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със 7,8%
2
Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., ще бъдат увеличени със...
15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище и изпуснал автобуса
3
15-годишният загинал в катастрофа в Тетевенско, се успал за училище...
100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте джуджета"
4
100 000 евро обезщетение за Явор Златанов заради "Осемте...
Комисията за финансов надзор отне лиценза на "ДаллБогг: Живот и здраве" за застрахователна дейност
5
Комисията за финансов надзор отне лиценза на "ДаллБогг: Живот...
Кадрови промени във властта: Нови ръководители на НАП и Държавна агенция „Разузнаване“
6
Кадрови промени във властта: Нови ръководители на НАП и Държавна...

Най-четени

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
3
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
4
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
5
За два месеца откриха 4 новородени със спинална мускулна атрофия
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Политика

"Мини Марица -изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" се отделят от структурата на БЕХ, реши кабинетът
"Мини Марица -изток" и "ТЕЦ Марица изток 2" се отделят от структурата на БЕХ, реши кабинетът
Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от военната помощ за Украйна Реакции в парламента на намерението на кабинета да спре част от военната помощ за Украйна
Чете се за: 04:17 мин.
София е домакин на 30-ата годишна среща на върха на ПСЮИЕ София е домакин на 30-ата годишна среща на върха на ПСЮИЕ
Чете се за: 02:10 мин.
Президентът Йотова награди пожарникарите, гасили автобуса на "Челопешко шосе" Президентът Йотова награди пожарникарите, гасили автобуса на "Челопешко шосе"
Чете се за: 01:50 мин.
Депутатите обсъждат предложението за изтегляне на нов дълг в размер до 3,8 млрд. евро Депутатите обсъждат предложението за изтегляне на нов дълг в размер до 3,8 млрд. евро
Чете се за: 02:57 мин.
Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна
Румен Радев: Правителството слага край на предоставянето на...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС Велислава Петрова за помощта за Украйна: Всяко решение за помощ - военнотехническа или хуманитарна – ще бъде взето с решение на МС
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка Управителят на НЗОК д-р Петко Стефановски подаде оставка
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента Асен Василев: Свръхдефицитът ни е наложен превантивно за 2026 година и е нарушение на регламента
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Край на синята трудова книжка: Готова ли е България за електронните...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Директорът на "Евровизия" Мартин Грийн: За нас е много...
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
САЩ удариха Иран: Ислямската република отвърна
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Антиимигрантски протести в Белфаст
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ