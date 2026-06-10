На първо четене парламентът одобри новия дълг от 3,8 млрд. евро

Парламентът даде възможност на правителството да тегли нов дълг до 3,8 млрд евро. с приетите на първо четене промени в т.нар. удължителен бюджет за 2026 г.

"За" бяха 135 народни представители - "Прогресивна България" и ДПС, против - 29 ("Демократична България" и "Възраждане"), въздържаха се също 29 депутати - ГЕРБ-СДС, и "Продължаваме Промяната". Срокът за предложения между двете четения четения ще е пет дни.

Предложеният законопроект има за цел да адресира непълноти в действащото законодателство до внасянето на редовен закон с държавния бюджет, в който ще бъдат определени конкретните дългови ограничения за 2026 г., за максималните размери на държавния дълг към края на годината и на новия дълг, който може да бъде поет през годината, обвързани с общата фискална рамка за годината, посочва вносителят - Министерският съвет.