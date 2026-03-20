В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места

С хладно за сезона време започва астрономическата пролет тази година, но в средата на следващата седмица предстои съществено повишение на максималните температури.

Ще има и повече слънчеви часове, но преди това, и в близките дни, ще се задържи ветровито, предимно облачно, на места – и с валежи.

И през нощта в по-гоямата част от страната ще бъде облачно, с превалявания предимно от дъжд.

Минималните температури утре ще са между минус 2° и 6°, в София – около минус 1°, а максималните - между 8° и 13°, в София - около 8°.

И в съботния ден ще преобладава облачно време, с временни разкъсвания на облачността над Западна България. Ще има и превалявания от дъжд, главно в планинските и югоизточните райони от страната.

В Западна България ще духа умерен североизточенвятър , а в източната половина от страната – временно силен вятър с посока от севе-североизток.

И по Черноморието ще бъде много ветровито, с умерен и силен вятър от север-североизток. Главно по южното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 8° и 12°.

И планините ще преобладава облачно време и на изолирани места, главно в Стара планина и Родопите, ще има превалявания, като границата меду сняг и дъжд ще бъде на около 1000 метра надморска височина.Ще духа умерен, в а Източна Стара планина и Източните Родопи - силен североизточен вятър.

И към времето в Европа.

Валежи от дъжд, на отделни места с гръмотевици, ще има на Пиренейския полуостров. Дъждовно, ще е в Южна Германия и Северна Италия. Валежи ще има и на Балканите, на повече места в идточната половина от полуострова, където ще бъде и ветровито.

И у нас, и в близките дни ще се задържи ветровито. Ще преобладава облачно време, с повече слънчеви часове над Югозападна България. На много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток.

Температурите щ еостанат без съществена промяна - минималните в повечето райони ще бъдат между минус 1° и 4°, а максималните – между 6° и 11°. Затопляне ще започне в сряда.