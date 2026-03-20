В следващите дни ще се задръжи ветровито, облачно и с валежи на места

Настъпи астрономическата пролет – очакват ни повече...
Чете се за: 02:50 мин.
Почина холивудската звезда Чък Норис
Чете се за: 02:37 мин.
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в...
Чете се за: 02:17 мин.
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:10 мин.

В следващите дни ще се задържи ветровито, облачно и с валежи на места

С хладно за сезона време започва астрономическата пролет тази година, но в средата на следващата седмица предстои съществено повишение на максималните температури.

Ще има и повече слънчеви часове, но преди това, и в близките дни, ще се задържи ветровито, предимно облачно, на места – и с валежи.

И през нощта в по-гоямата част от страната ще бъде облачно, с превалявания предимно от дъжд.

Минималните температури утре ще са между минус 2° и 6°, в София – около минус 1°, а максималните - между 8° и 13°, в София - около 8°.

И в съботния ден ще преобладава облачно време, с временни разкъсвания на облачността над Западна България. Ще има и превалявания от дъжд, главно в планинските и югоизточните райони от страната.

В Западна България ще духа умерен североизточенвятър , а в източната половина от страната – временно силен вятър с посока от севе-североизток.

И по Черноморието ще бъде много ветровито, с умерен и силен вятър от север-североизток. Главно по южното крайбрежие ще има слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 8° и 12°.

И планините ще преобладава облачно време и на изолирани места, главно в Стара планина и Родопите, ще има превалявания, като границата меду сняг и дъжд ще бъде на около 1000 метра надморска височина.Ще духа умерен, в а Източна Стара планина и Източните Родопи - силен североизточен вятър.

И към времето в Европа.

Валежи от дъжд, на отделни места с гръмотевици, ще има на Пиренейския полуостров. Дъждовно, ще е в Южна Германия и Северна Италия. Валежи ще има и на Балканите, на повече места в идточната половина от полуострова, където ще бъде и ветровито.

И у нас, и в близките дни ще се задържи ветровито. Ще преобладава облачно време, с повече слънчеви часове над Югозападна България. На много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Ще духа умерен вятър от изток-североизток.

Температурите щ еостанат без съществена промяна - минималните в повечето райони ще бъдат между минус 1° и 4°, а максималните – между 6° и 11°. Затопляне ще започне в сряда.

ТОП 24

Почина холивудската звезда Чък Норис
1
Почина холивудската звезда Чък Норис
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
2
НА ЖИВО: Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването
3
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се...
От началото на войната: Най-малко 80 военни цели са ударени край Тел Авив от ирански атаки
4
От началото на войната: Най-малко 80 военни цели са ударени край...
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
5
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Войната в Близкия изток: Поредна размяна на удари
6
Войната в Близкия изток: Поредна размяна на удари

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
3
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
4
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
5
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
6
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

С какви температури посрещаме астрономическата пролет
С какви температури посрещаме астрономическата пролет
Валежи от дъжд и през почивните дни Валежи от дъжд и през почивните дни
Чете се за: 01:42 мин.
Ветровито и хладно време, с валежи от дъжд през следващите дни Ветровито и хладно време, с валежи от дъжд през следващите дни
Чете се за: 02:25 мин.
Дъжд и сняг през следващите дни Дъжд и сняг през следващите дни
7826
Чете се за: 01:50 мин.
Посрещаме астрономическата пролет със сняг Посрещаме астрономическата пролет със сняг
5886
Чете се за: 01:37 мин.
Облачност и валежи в следващите дни, вятърът ще засилва усещането за студ Облачност и валежи в следващите дни, вятърът ще засилва усещането за студ
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Почина холивудската звезда Чък Норис
Почина холивудската звезда Чък Норис
Чете се за: 02:37 мин.
По света
След срещата при омбудсмана за високите сметки за ток: Голяма част от жалбите са неоснователни След срещата при омбудсмана за високите сметки за ток: Голяма част от жалбите са неоснователни
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Настъпи астрономическата пролет – очакват ни повече слънце и по-дълги дни Настъпи астрономическата пролет – очакват ни повече слънце и по-дълги дни
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Три седмица война: САЩ започнаха офанзива, за да отворят Ормузкия...
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Емил Дечев: 45 са вече досъдебните производства за изборни...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в...
Чете се за: 02:17 мин.
Парламентарни Избори 2026
БНТ почита паметта на Минчо Празников
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
