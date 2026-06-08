Осезаемо захлаждане и нова валежна обстановка в петък

Очаква се съществена промяна във времето в средата на седмицата, когато над страната ще премине студен атмосферен фронт. Той ще донесе усилване на вятъра, понижение на температурите и валежи, на места интензивни и придружени от гръмотевици.

В началото на периода времето ще остане сравнително спокойно, с разкъсана облачност и временни намаления на валежите през нощните часове. Сутрин на места в низините са възможни мъгли, а през деня ще има повече слънчеви часове.

Следобедната обстановка ще бъде по-нестабилна, като в планинските райони и в Североизточна България ще се развива купесто-дъждовна облачност с краткотрайни превалявания и гръмотевици. Температурите ще се задържат в летни стойности, но с тенденция към постепенно понижение.

По Черноморието се очаква предимно слънчево време в сутрешните часове, с временни увеличения на облачността следобед, като не са изключени слаби валежи по северното крайбрежие. Морето ще бъде спокойно.

В планините след слънчевото утро ще се развива нестабилност с локални валежи и гръмотевична дейност, основно в Рило-Родопската област и западните части на Стара планина.

По-съществената промяна се очаква в петък, когато студеният фронт ще обхване страната. Тогава вятърът ще се усили, а валежите и гръмотевичните бури ще бъдат по-интензивни, като на места се очакват значителни количества дъжд.

Температурите ще се понижат осезаемо, особено в западната част на страната, където дневните стойности ще се доближат до около 20 градуса. В югоизточните райони ще остане по-топло – до около 29–30 градуса.

През почивните дни валежната обстановка постепенно ще отслабва, но времето ще остане по-хладно за средата на юни, с температури предимно между 21 и 26 градуса.