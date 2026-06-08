Лъв XIV в Испания - изява на папата на стадион "Сантяго Бернабеу"

Емблематичният стадион "Сантяго Бернабеу" се изпълни със стотици хиляди, но не за да гледат футбол, а за да видят на живо папа Лъв XIV.

Ден след литургията на открито, отслужена в неделя в Мадрид пред над 1 милион и половина души, Светият отец избра митичния дом на футболния клуб „Реал Мадрид“ за среща с епархийската общност на испанската столица.

Виждате картина на живо от събитието. Лъв XIV утре отива в Барселона, където се очаква да присъства на откриването на кула на катедралата Саграда Фамилия.





