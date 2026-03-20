След срещата при омбудсмана за високите сметки за ток: Голяма част от жалбите са неоснователни

Нови мерки срещу високите сметки на ток след национална среща при омбудсмана. Промяна в общите условия на договорите с енергодружествата, изменения във фактурите с данни за потребленето 13 месеца назад и въвеждане на смарт електромери в мрежите на ЕРП-тата. Рекорден брой жалби продължават да заливат омбудсмана и енергийния регулатор заради сокът във фактурите.

На национална среща при обществения защитник институциите дадоха конкретни препоръки към енергодружества за подобряване на отчитането и прозрачността на фактурите.

Причината за високите сметки за ток се оказа, че не е в правилното отчитане, а заради температурните амплитуди както и заради все повече хора, които масово преминават от парно към отопление с електрическа енергия. Имаше и конкретни препоръки за подобряване на отчитането и прозрачността на фактурите.

От 1000 жалби към обществения защитник 800 са заради сметките за ток, а други 900 души депозирали подписка от 14 населени места.

Велислава Делчева, омбудсман: "В жалбите се посочва рязко и необосновано увеличение на потреблението на ток, като по твърдениу на хората те не са променяли обичайната си консумация, използват едни и същи електроуреди и някои от тях дори имат слънчеви панели."

Над 6 500 са подадените жалби в КЕВР, като половината от тях вече са обработени.

Пламен Младеновски, председател на КЕВР:"97 % от тези жалби са свързани с клиенти, които се отопляват с климатици или на ток. Причините, които се виждат в момента са именно завишеното потребление през месеците декември и януари сравнено с месеците ноември. Около 60% завишено потребление. При останалите, които ползват или топлофикации няма завишени сметки за електрическа енергия."

Министрите на енергетиката и на икономиката поискаха обяснение от енергодружествата.

Ирина Щонова, министър на икономиката и индустрията: "Имало ли е назад във времето друг период, в който толкова много жалби да са постъпвали, имало ли е друг период, в който двойно или тройно да е скачало потреблението и какъв процент от хората реално, защото разлики в температурите месец за месец и преди е имало." Трайчо Трайков, служебен министър на енергетиката: "Аз смятам, че всеки от оповестените случаи, които придобиха гласност трябва да бъде анализиран и разкостен до край аз също комуникирам активно с хората, защото нито един клиент не трябва да пати и стотинка повече от това, което е потребил."



ЕРП-тата отговориха. Пламен Стефанов, "Енерго -про": "Изцяло по-високите сметки се дължат на ПРЕСЕЧКА отчетените по-ниски температури, повишеното потребление, съвпадението в празничния период на повече почивни дни спрямо предходната година." Калина Крумова, ЕВН:"Сметката е функция на консумация по цена. И когато говорим за консумация през зимните периоди е наистина важно потребителите да знаят, че когато се отопляват особено с електроенергия, с климатици, наистина консумацията на ел. енергия на един климатик в зависимост от външните температури може да скочи двойно." Зорница Генова, "Електрохолд": "За този периоди от 2 месеци и половина ние сме издали близо 4 млн. фактури поличил сме почти 10 хил. жалби това прави 0,2 процента от общия брой издадени фактури. Т.е - не е масово, това което се тиражира, че масово са завишени."

А от Комисията за защита на потребителите заявиха, че са установили нелоялни търговски практики при разглеждането на жалби от трите енергодружества, както и наличие на неравноправни клаузи в общите им условия. Срещата при обществения защитник завърши с конкретни предложения.

Велислава Делчева, омбудсман: "Излязоха няколко предложения, свързани с разсрочено плащане на сметките или дори имаше предложения за плащане на равни сметки на годината плюс една изравнителна сметка." Пламен Младеновски, председател на КЕВР: "Да публикуват във фактурата информация за потреблението на даден клиент за 13 месеца назад, за да може всеки един клиент, като си види потреблението да може да го сравни с идентичен период на предходната година и да види дали има сериозно завишени или е нормално потреблението, внедряване на изцяло смарт електромери в мрежите на ЕРП-тата. Това ще позволи на клиентите дали през уебсайта на дружество или чрез приложение на мобилния си телефон да могат в реално време да следят консумацията."

Препоръките ще бъдат депозирани в Министерския съвет и в парламента.



