Фридрих Мерц подкрепи кандидата на ХДС в изборите за провинция Райнланд-Пфалц

Германският канцлер Фридрих Мерц се присъедини към кандидата на партията си за лидер на Райнланд-Пфалц. Днес е последният ден от кампанията преди парламентарните избори в провинцията.



Консервативният Християндемократически съюз на Мерц и Германската социалдемократическа партия са в оспорвана надпревара за вота в неделя.

Косьо: На федерално ниво двете формации са коалиционни партньори. Според последните проучвания, те водят пред провинциалния премиер социалдемократ едва с два пункта.

Фил: Въпреки нарастващата подкрепа, не се очаква крайнодясната "Алтернатива за Германия" да заеме челни позиции . Западната провинция Райнланд е дом на химическия гигант BASF и е засегната от икономическа стагнация през последните години.

Тема – ПРЕДИ РЕГИОНАЛНИТЕ ИЗБОРИ В ГЕРМАНИЯ

КАНЦЛЕРЪТ ПОДКРЕПИ КАНДИДАТА НА ХДС ЗА ПРОВИНЦИЯ РАЙНЛАНД-ПФАЛЦ