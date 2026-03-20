Емил Дечев: 45 са вече досъдебните производства за изборни нарушения в цялата страна

Национално междуведомствено звено между Прокуратурата, МВР и ДАНС ще следи за спазването на правата на гражданите в изборния процес. Това стана ясно днес. До тази сутрин 45 досъдебни производства за изборни нарушения са образувани в цялата страна, при само 4 за предходните парламентарни избори. Това обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев в Сливен. Той заяви, че ще разчитат на вътрешни хора в големите компании, НПО и журналисти в борбата с купуването на гласове и корпоративния вот.

Министър Дечев коментира, че има нови разкрития по линия за борба с изборната търговия и даде за пример Софийска област.