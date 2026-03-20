БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Емил Дечев: 45 са вече досъдебните производства за изборни нарушения в цялата страна

від БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Запази
Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в Сливен
Снимка: БТА
Слушай новината

Национално междуведомствено звено между Прокуратурата, МВР и ДАНС ще следи за спазването на правата на гражданите в изборния процес. Това стана ясно днес. До тази сутрин 45 досъдебни производства за изборни нарушения са образувани в цялата страна, при само 4 за предходните парламентарни избори. Това обяви служебният вътрешен министър Емил Дечев в Сливен. Той заяви, че ще разчитат на вътрешни хора в големите компании, НПО и журналисти в борбата с купуването на гласове и корпоративния вот.

Министър Дечев коментира, че има нови разкрития по линия за борба с изборната търговия и даде за пример Софийска област.

Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи: "Например в Софийска област, а не София град. За списъци с имена на хора в частен дом, съответно с банкноти евентуално за закупуване на гласове. Така, че работи се много, много енергично и аз абсолютно приветствам това и го окуражавам, ще помагам на всеки един полицай, който работи по тоз начин."

#45 досъдебни производства #Емил Дечев, служебен министър на вътрешните работи #купуване на гласове

Последвайте ни

ТОП 24

Най-четени

Още от: Общество

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ