Стабилизира се състоянието на детето, паднало от скала край Симитли

Стабилизира се състоянието на 7-годишното момче от село Осеново, което пострада при падане вчера следобед и се наложи спешното му транспортиране до болница "Пирогов" заради тежка мозъчна травма и счупен шиен прешлен.

То ще остане за лечение в болничното заведение, но вече е извън реанимация и състоянието му се подобрява. Това съобщиха за БНТ роднини на детето.

Скалистата местност, от която е паднало момчето, се намира точно над къщата на семейството. То е играло с друго дете в присъствието на баба си, когато се е подхлъзнало и е паднало.