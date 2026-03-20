Христо Илиев: Не съм доволен от себе си

Спринтьорът отпадна в сериите на 60 м на световния шампионат по лека атлетика в зала.

Христо Илиев: Не съм доволен от себе си
Националният рекордьор в спринта на 60 метра Христо Илиев заяви, че не е доволен от себе си след отпадането в сериите на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша).

Той се нареди пети в шеста серия с 6.63 секунди и не успя да продължи към полуфиналите.

"Естествено, че не съм доволен от себе си. Знам на какво съм способен, знам колко може да бягам и колко очакваха всички да бягам. Знам, че имах възможност поне за полуфинал, ако не и за финал даже, но лош ден, няма какво да се направи. Няма как да върна времето назад, приемам го и продължавам напред. Още от старта имах много лоша реакция. Като цяло самият старт не е това, което показвах през целия зимен сезон, но това е част от играта", каза Илиев след участието си.

За него предстои почивка преди подготовката за летния сезон.

"Сега ще имам малка почивка, започваме да готвим летния сезон и 100 метра. Целите са високи. Може би главната цел е европейското първенство за мъже и жени и може би, ако всичко е наред, подобряване на рекорда на 100 метра", завърши атлетът.

Вижте цялото интервю във видеото.

Христо Илиев и Никола Караманолов отпаднаха в сериите на 60 м на световния шампионат по лека атлетика в зала
Христо Илиев и Никола Караманолов отпаднаха в сериите на 60 м на световния шампионат по лека атлетика в зала
Камерън МакEвой подобри световния рекорд на 50 метра свободен стил
Камерън МакEвой подобри световния рекорд на 50 метра свободен стил
Почина холивудската звезда Чък Норис
Почина холивудската звезда Чък Норис
