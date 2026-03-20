Христо Илиев: Не съм доволен от себе си

Националният рекордьор в спринта на 60 метра Христо Илиев заяви, че не е доволен от себе си след отпадането в сериите на Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун (Полша).

Той се нареди пети в шеста серия с 6.63 секунди и не успя да продължи към полуфиналите.

"Естествено, че не съм доволен от себе си. Знам на какво съм способен, знам колко може да бягам и колко очакваха всички да бягам. Знам, че имах възможност поне за полуфинал, ако не и за финал даже, но лош ден, няма какво да се направи. Няма как да върна времето назад, приемам го и продължавам напред. Още от старта имах много лоша реакция. Като цяло самият старт не е това, което показвах през целия зимен сезон, но това е част от играта", каза Илиев след участието си.

За него предстои почивка преди подготовката за летния сезон.

"Сега ще имам малка почивка, започваме да готвим летния сезон и 100 метра. Целите са високи. Може би главната цел е европейското първенство за мъже и жени и може би, ако всичко е наред, подобряване на рекорда на 100 метра", завърши атлетът.

