Вицепрезидентът на ФИА: Новата писта в Самоков е ключова за развитието на мотоспорта в България

Новата писта в Самоков ще има съществено значение за развитието на автомобилните и моторните спортове в България и региона. Това заяви специално за БНТ вицепрезидентът на ФИА Анна Нортквист, която ще бъде сред официалните гости на откриването на модерното съоръжение.

Пистата е сред най-големите на Балканите – с дължина от 4 километра, 15 завоя и права от над 900 метра, позволяваща скорости над 280 км/ч.

По думите на Нортквист, подобна инфраструктура е от ключово значение за бъдещето на спорта у нас:.

"Новата писта е от голямо значение както за страната ви, така и за целия регион, за автомобилните и моторните спортове като цяло, а също и за ФИА“, коментира тя.

Тя акцентира и върху ролята на съоръжението за развитието на младите таланти.

"Пистата ще помогне много за развитието на пилотите в България. Важно е да има съоръжения от подобен род“, добави Нортквист.

Според нея, подобни проекти водят и до по-голям интерес към моторните спортове.

"Това значително ще повиши интереса в региона към автомобилните и моторните спортове“, завърши тя.

Вицепрезидентът на ФИА открои и значението на българския пилот Никола Цолов за популяризирането на спорта у нас.

"Това, че имате пилот от подобна категория във Формула 2, винаги предизвиква интерес за всички“, каза Нортквист.

Тя подчерта ролята на подобни фигури като пример за младите.

"Когато разполагате с подобна звезда, това повишава популярността на този спорт. Много е важно да има такива модели за подражание“, допълни тя.

