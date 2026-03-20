Вицепрезидентът на ФИА: Новата писта в Самоков е ключова за развитието на мотоспорта в България

Анна Нортквист подчерта и значението на Никола Цолов като вдъхновение за младите пилоти у нас
Новата писта в Самоков ще има съществено значение за развитието на автомобилните и моторните спортове в България и региона. Това заяви специално за БНТ вицепрезидентът на ФИА Анна Нортквист, която ще бъде сред официалните гости на откриването на модерното съоръжение.
Пистата е сред най-големите на Балканите – с дължина от 4 километра, 15 завоя и права от над 900 метра, позволяваща скорости над 280 км/ч.
По думите на Нортквист, подобна инфраструктура е от ключово значение за бъдещето на спорта у нас:.
"Новата писта е от голямо значение както за страната ви, така и за целия регион, за автомобилните и моторните спортове като цяло, а също и за ФИА“, коментира тя.
Тя акцентира и върху ролята на съоръжението за развитието на младите таланти. 4
"Пистата ще помогне много за развитието на пилотите в България. Важно е да има съоръжения от подобен род“, добави Нортквист.
Според нея, подобни проекти водят и до по-голям интерес към моторните спортове.
"Това значително ще повиши интереса в региона към автомобилните и моторните спортове“, завърши тя.
Вицепрезидентът на ФИА открои и значението на българския пилот Никола Цолов за популяризирането на спорта у нас.
"Това, че имате пилот от подобна категория във Формула 2, винаги предизвиква интерес за всички“, каза Нортквист.
Тя подчерта ролята на подобни фигури като пример за младите.
"Когато разполагате с подобна звезда, това повишава популярността на този спорт. Много е важно да има такива модели за подражание“, допълни тя.
