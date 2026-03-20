БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в...
Чете се за: 02:15 мин.
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вицепрезидентът на ФИА: Новата писта в Самоков е ключова за развитието на мотоспорта в България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Моторни спортове
Запази

Анна Нортквист подчерта и значението на Никола Цолов като вдъхновение за младите пилоти у нас

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Новата писта в Самоков ще има съществено значение за развитието на автомобилните и моторните спортове в България и региона. Това заяви специално за БНТ вицепрезидентът на ФИА Анна Нортквист, която ще бъде сред официалните гости на откриването на модерното съоръжение.

Пистата е сред най-големите на Балканите – с дължина от 4 километра, 15 завоя и права от над 900 метра, позволяваща скорости над 280 км/ч.

По думите на Нортквист, подобна инфраструктура е от ключово значение за бъдещето на спорта у нас:.

"Новата писта е от голямо значение както за страната ви, така и за целия регион, за автомобилните и моторните спортове като цяло, а също и за ФИА“, коментира тя.

Тя акцентира и върху ролята на съоръжението за развитието на младите таланти. 4

"Пистата ще помогне много за развитието на пилотите в България. Важно е да има съоръжения от подобен род“, добави Нортквист.

Според нея, подобни проекти водят и до по-голям интерес към моторните спортове.

"Това значително ще повиши интереса в региона към автомобилните и моторните спортове“, завърши тя.

Вицепрезидентът на ФИА открои и значението на българския пилот Никола Цолов за популяризирането на спорта у нас.

"Това, че имате пилот от подобна категория във Формула 2, винаги предизвиква интерес за всички“, каза Нортквист.

Тя подчерта ролята на подобни фигури като пример за младите.

"Когато разполагате с подобна звезда, това повишава популярността на този спорт. Много е важно да има такива модели за подражание“, допълни тя.

Вижте репортажа във видеото!

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
1
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за изчислението на общите части
2
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
3
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев...
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти
4
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с...
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да охраняват Ормузкия проток
5
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да...
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се оплакват от прекъсвания на електрозахранването
6
"Няма ток – няма вода“: Жителите на Царацово се...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
3
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
4
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
6
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...

Още от: Специално за БНТ

Пламен Николов: Убеден съм, че Левски може да стане шампион
Пламен Николов: Убеден съм, че Левски може да стане шампион
София в очакване на старта от Световната купа по художествена гимнастика София в очакване на старта от Световната купа по художествена гимнастика
Чете се за: 01:55 мин.
Владимир Зографски: Винаги съм мечтал за подиум в Световната купа Владимир Зографски: Винаги съм мечтал за подиум в Световната купа
Чете се за: 01:20 мин.
Александър Кръшняк: Няма да се целя по-ниско Александър Кръшняк: Няма да се целя по-ниско
Чете се за: 02:22 мин.
Тервел Замфиров: Амбициите ми са да съм здрав, да се състезавам и да ме виждате все по-често по БНТ в стартовете от Световната купа Тервел Замфиров: Амбициите ми са да съм здрав, да се състезавам и да ме виждате все по-често по БНТ в стартовете от Световната купа
Чете се за: 01:57 мин.
Христо Илиев: Отивам на световното първенство с амбицията за финал Христо Илиев: Отивам на световното първенство с амбицията за финал
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки срещу покачването на цените
Президентът Илияна Йотова: Трябва да има цялостен пакет от мерки...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
"Мяра": Кои политически сили ще намерят място в парламента, ако гласуваме сега "Мяра": Кои политически сили ще намерят място в парламента, ако гласуваме сега
Чете се за: 02:15 мин.
Парламентарни Избори 2026
Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни Голяма част от сигналите за високи сметки за ток са неоснователни
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
На 97-годишна възраст почина украинският патрирах Филарет На 97-годишна възраст почина украинският патрирах Филарет
Чете се за: 01:27 мин.
По света
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След проверка: Разкриха незаконен дом за възрастни край Варна
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Нетаняху: Иран е по-слаб от всякога
Чете се за: 01:30 мин.
По света
"Избори 2026: Избери важното": БНТ с над 2000 минути...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ