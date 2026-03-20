Модернизация на железниците: Представиха първия нов влак, доставен от Чехия

Проектът предвижда доставянето на 25 нови електрически мотори на стойност близо 327 млн. евро
Представиха първия нов електрически влак, който пристигна у нас в началото на месеца. Две са новите мотриси, пристигнали у нас. Днес на Централна гара беше представена една от тях.
Новите влакове ще разполагат с 333 седящи места и ще могат да развият до 160 км/ч. В тях има безжичен интернет, климатици, контакти, специални места, предназначени за хората с увреждания, за велосипеди и детски колички. Безшумни са и са предназначени за кратки разстояния до 2 часа.
На събитието присъстваха служебният министър на транспорта Корман Исмаилов, бившият такъв Гроздан Караджов, представители на производителя и посланикът на Чешката република у нас.
Проектът предвижда доставянето на 25 нови електрически мотори на стойност близо 327 млн. евро. По-голямата част от средствата ще бъдат отпуснати по Плана за възстановяване и устойчивост, останалата сума ще бъде по проекта "Транспортна свързаност".
Олесия Лахи, директор продажби: "Това е само началото, защото ще сме в България поне 15 години, за да поддържаме влаковите композиции. Ще предадем цялото ноу-хау за начина, по който е произведен и поддържан този модерен влак."
Корман Исмаилов, служебен министър на транспорта: "Много е топло, много са комфортни седалките, вътре има предвидени места за хора с увреждания, за велосипедисти, машините са много модерни. Максималната позволена скорост у нас е 160 км/ч, но когато увеличим скоростта, когато подобрим инфраструктурата, тези влакове могат да се движат още по-бързо."