Модернизация на железниците: Представиха първия нов влак, доставен от Чехия

Представиха първия нов електрически влак, който пристигна у нас в началото на месеца. Две са новите мотриси, пристигнали у нас. Днес на Централна гара беше представена една от тях.

Новите влакове ще разполагат с 333 седящи места и ще могат да развият до 160 км/ч. В тях има безжичен интернет, климатици, контакти, специални места, предназначени за хората с увреждания, за велосипеди и детски колички. Безшумни са и са предназначени за кратки разстояния до 2 часа.

На събитието присъстваха служебният министър на транспорта Корман Исмаилов, бившият такъв Гроздан Караджов, представители на производителя и посланикът на Чешката република у нас.

Проектът предвижда доставянето на 25 нови електрически мотори на стойност близо 327 млн. евро. По-голямата част от средствата ще бъдат отпуснати по Плана за възстановяване и устойчивост, останалата сума ще бъде по проекта "Транспортна свързаност".