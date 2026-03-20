Европа предлага бързи мерки срещу високите цени на енергията

Европейската комисия ще предложи на страните-членки да намалят данъците върху електроенергията и да субсидират цените като бърз начин за смекчаване на шока от рязкото им поскъпване. Това заяви председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен след приключилата тази нощ среща на върха на лидерите от общността. Европейските лидери остро разкритикуваха унгарския премиер Виктор Орбан заради отказа му да вдигне ветото си върху заема за Украйна в размер на 90 млрд. евро.

Еврокомисията предлага на държавите да използват държавна помощ срещу шоковите цени на енергията, да преразгледат мрежовите си такси и намалят данъците върху електроенергията. Брюксел няма намерение да прекратява системата за търговия с емисии, както настояват някои държави, но е готов да я модернизира, включително с по-реалистични срокове за премахване на безплатните квоти след 2034 година. Еврокомисията предлага и нов фонд за инвестиции в зелена енергия.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Става дума и за инвестиции в чисти технологии и декарбонизация. Следователно ще предоставим така необходимата финансова подкрепа за нашата индустрия. Ето защо предложих да го наречем инвестиционен стимулатор за Системата за търговия с емисии. Той ще има бюджет от около 30 милиарда евро, осигурен от 400 милиона квоти. Целта е да се финансират проекти за декарбонизация.“

Европейските лидери отново призова за деескалация в Близкия изток и възстановяване на корабоплаването в Ормузкия проток.

Еманюел Макрон, президент на Франция: “И не вярвам, че участието в ескалация би решило по някакъв начин международната ситуация или нейните последици за нашите икономики. Затова вярвам, че позицията, която заехме е пропорционална и справедлива. Тя се състои преди всичко в защита на международното право, опит да бъдем лоялни и надеждни партньори за нашите съюзници и тези, с които имаме споразумения, и да съдействаме за насърчаване на деескалацията и свободата на корабоплаване.“

Отказът на Виктор Орбан да вдигне ветото си върху заема от 90 млр. евро за Украйна предизвика остри критики от страната на останалите лидери. Заемът вече беше одобрен с единодушие в края на миналата година, но в навечерието на изборите в Унгария Орбан го блокира заради спрения руски петрол към Унгария и Словакия по петролопровода “Дружба” след руски атаки по него.

Фридрих Мерц, канцлер на Германия: “Моите колеги, които са членове на този Европейски съвет много по-дълго от мен, са дълбоко разгневени от случилото се днес. Това е акт на груба нелоялност в рамките на Европейския съюз. Акт, какъвто, според тези, които са тук по-дълго от мен, не се е случвал в тази форма преди. И аз съм твърдо убеден, че това ще остави дълбока следа.“

Урсула фон дер Лайен обеща Европейската комисия да намери начин за изплащане на обещания на Украйна заем въпреки продължаващата съпротива на Унгария.