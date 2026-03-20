Първолаци, запленени от филмите за ледения континент, се срещнаха с антарктическия екип на БНТ

С гора от вдигнати ръце и лавина от въпроси за Антарктида беше посрещнат екип на БНТ от първи клас на 104-то столично училище. В Месеца на науките и изкуствата децата бяха избрали днешния ден като специален, за да се срещат с хора с интересни професии, които им разкриват света извън това, което могат да видят и прочетат в учебниците.

Затова първолаците поискаха да разговарят с журналистката Мария Чернева и операторката Анна Андреева, които за пети път участват в експедициите до ледения континент, за да им разкажат за вълнуващите им срещи на Антарктида. Освен че гледаха епизодите от поредицата "Изследователи накрая на света", те искаха да разберат как може самите те да станат изследователи. Изненадващо за журналистическия екип се наложи да отговорят на въпроси освен за пингвините, тюлените и китовете, но и за земетресенията, слънчевите изригвания на полюса и айсбергите.

С разпалено любопитство децата помолиха да видят на място работата на журналистите и операторите, затова следващата среща беше договорена да продължи в БНТ.