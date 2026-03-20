Цените на горивата - с колко е поскъпването в Русе?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Цените на горивата в Русенско продължават да растат, собственици на бензиностанции работят без наценка

Цените на горивата у нас остават във фокуса на общественото внимание. В русенско само за месец цената бележи ръст с около 0.30 евроцента повече за крайния потребител. Някои от собствениците на бензиностанции са принудени да работят без надценка. Междувременно заради скока по бензиностанциите вчера кабинетът прие помощ от 20 евро за най-уязвимите групи. Мярката ще е в сила до 30 юни, но ще бъде въведена, когато три поредни дни средната цена на горивата достигне нива от над 1,60 евро за литър. Какво мислят от бранша за това?

В Русенско от бранша отчитат повишение на цените на горивата, като някои собственици вече работят без надценка.

Собственик на бензиностанция обясни, че едровата цена на горивото достига почти 1,55 евро за литър.

„ Все още ескалацията не е достигнала върховите стойности. Не виждам в краткосрочен и средносрочен период как цената ще падне надолу“, обясни Пенгезов.

По думите му собствениците на бензиностанции се опитват да удържат ситуацията и правят компромиси.

„Лично аз смятам, че ако нещата продължат още няколко месеца, ще има доста затворени бензиностанции. Ние в момента работим на доставна цена плюс ставка. Доста от колегите вече изпитват трудности при доставките, защото горивото се заплаща авансово. Абсолютно всички, дори и големите вериги, работят на много ниски маржове.“

По думите му правителствената помощ от 20 евро за най-уязвимите групи е недостатъчна.

„Това е смешна работа. Критериите, по които се изберат тези хора, също са неадекватни. В момента абсолютно всички изпитват трудности.“

Той предупреждава за риск от недостиг на горива.

„ Тук не говорим за риск от покачване. То покачването си е ежедневно. Започва да се вижда и риск от недостиг.“

Вижте повече в прякото включване на Пламенка Тонева.

#цени горива #Русе

