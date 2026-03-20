Войната в Близкия изток: Поредна размяна на удари

Военните действия в Близкия изток продължават - в ранните часове на деня Израел отново атакува цели в иранската столица Техеран.



Почти през цялата нощ в Йерусалим имаше въздушна тревога. Към момента няма данни за пострадали. Саудитска арабия и Бахрейн съобщиха за прехванати дронове. Късно снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Иран е по-слаб от всякога и вече не може да обогатява уран и да произвежда балистични ракети.

По думите на първия дипломат на Иран - Абас Арагчи, страната му ще реагира "без сдържане" ако атаките срещу инфраструктурата продължат. По данни на американска организация за защита на човешки права, от началото на войната в Иран са загинали над 3 100 души.



