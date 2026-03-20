След среща на върха на ЕС: Лидерите с мерки, които да ограничат шока от по-скъпите горива

Намаляване на данъците върху електроенергията и изкуствено понижаване на цените - част от мерките, които европейските лидери предлагат за смекчаване на шока от повишаването на цените на горивата заради войната в Близкия изток.



На приключилата късно снощи среща на върха в Брюксел, 27 призоваха за отваряне на Ормузкия проток и за деескалация на бойните действия. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви над 450 милиона евро хуманитарна помощ за Близкия изток и предупреди, че войната ще отекне "далеч отвъд самия регион".

Според нея все още няма засилен бежански поток, но Европа трябва да бъде подготвена. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща призова за сдържане и защита на цивилното население.



