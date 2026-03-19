Президентът Илияна Йотова поздрави Националната организация "Малки български хора" по повод 30-ата годишнина от основаването ѝ.
Държавният глава отбеляза, че тя и екипът ѝ и за миг не са се колебали, когато са получили поканата да присъстват на тържественото събитие.
Според президента трите десетилетия, в които организацията работи се е постигнало много, но има какво още да се желае по отношение на достъпна среда, професионална реализация и равен старт, още на децата в училище, а след това, когато дойде време за последващо образование и професионална реализация.
Илияна Йотова, президент на Република България: "Накрая искам да се обърна към Вас, уважаеми дами и господа, и да ви помоля да бъдете все така позитивни. Защото този позитивизъм, вашият, макар и в трудни условия заразява. И той е доказателство за нещо, което се отнася до всички хора. Те не са различни, ние всички сме еднакви. Когато имаш голямо сърце и когато имаш голяма мечта, няма значение колко си висок. И когато имаш широка душа, и сърце пълно с любов, няма рамка, която може да те загради и ограничи."