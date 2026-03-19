Ветровито и хладно време, с валежи от дъжд през следващите дни

Снимка: илюстративна
В близките дни ще се задържи ветровито, а температурите ще останат без съществена промяна. Ще има и валежи от дъжд, в планините – от сняг, но значителни количества не се очакват.

През нощта и в сутрешните часове утре е възможно слаб сняг да превали и по високите полета на Западна България и в по-ниските планински райони. Минималните температури ще бъдат между 0° и 6°, в София – около градус над нулата.

И в последния ден от работната седмица в по-голямата част от страната ще бъде облачно, на места със слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще бъдат - между 7° и 12°, в София - около 6°, на морския бряг – от 8° до 11°. Ще духа слаб, в източната половина от страната умерен до силен вятър от север-североизток.

Много ветровито ще бъде и по Черноморието, където също ще бъде облачно. Слаби валежи от дъжд ще има главно по южното крайбрежие.

И в планините на много места ще има слаби превалявания, в повечето райони от сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималните температури в курортите ни ще бъдат отрицателни, от минус 5° на Алеко до минус 1° в Боровец и Пампорово.

И утре в западната половина от Европа ще бъде слънчево. С валежи от дъжд ще бъде на Пиринеите, по-интензивни в Португалия и Югозападна Испания. Дъжд ще превалява и на места в Полша и Южна Италия. Валежи ще има и на Балканите, по-значителни по количество в крайните югоизточни райони от полуострова.

У нас и през следващите дни ще има валежи, но предимно слаби. Ще се задържи обаче много ветровито, което ще създава усещането за по-студено от действителното време. В събота ще има и райони с отрицателни температури сутринта, но след това минималните температури постепенно ще се повишават. Максималните ще бъдат най-ниски в неделя и понеделник, когато на повече места в страната ще вали, но във вторник ще започне затопляне, което ще продължи и през следващите дни.

#ветровито време #облачно и дъждовно #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

