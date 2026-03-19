Добрият пример: Как седмокласничка от Варненско откри и върна портмоне с пари

13-годишно момиче от варненското село Стефан Караджа намери изгубено портмоне с пари в местния пощенски клон. Детето веднага го предало на служител в пощата. Оказало се, че вътре има 400 евро. С помощта на местния полицай портмонето е върнато на собственика – възрастен жител на селото.

Рюя Хюсниева: "Аз съм възпитана така, да не пипам чуждите вещи, ако видя нещо чуждо, нали загубено, като миналия път, да го дам на по-голям, иначе на полицията щях да го дам."

Преди дни седмокласничката Рюя отива в пощата, за да вземе документи и колет. Влизайки в салона, забелязва на пода черно портмоне.

Рюя Хюсниева: "Първо се замислих дали е портмоне, нали, как ще го забравят. След това взех го, без да го отварям, веднага го дадох и казах да го приберат."

По-късно Рюя научава, че портмонето е на 90-годишния Здравко Стоянов, който същия ден е бил в пощенския клон, за да получи пенсията си.

Здравко Стоянов, пенсионер: "Портфейлът си го сложих там и паднаха стотинки, наведох се да взема стотинките и портфейла си го забравих там. Аз още като си отидох вкъщи, започнах да търся навсякъде - няма го. После казах и на кмета, ааааа, бат Здравко, тук е. Дадоха ми го хората."

Рюя е отличничка, обича да рисува, участва в дарителски кампании. От малка знае, че намерените и невърнати чужди вещи не носят щастие.

Зейнеб Салиева, баба на Рюя: "Добро, възпитано дете е, винаги гледа с каквото може, да помогне. Винаги е била добра, скромна, послушна." Пенка Стоянова, директор на ОУ "Климент Охридски", с. Стефан Караджа: "Мога да кажа специално за Рюя, нашата ученичка, че е от прекрасно семейство. Едно прекрасно дете, което завършва тази година при нас и е със страхотни умения."

Рюя иска да стане актриса, а връстниците си съветва да се образоват, да правят добро и да следват мечтите си.