Христо Стоичков влиза в партньорство с академията на ЦСКА

Футболната легенда Христо Стоичков стартира ново партньорство с академията на ЦСКА. Целта е развиване на клубната школа и създаване на условия за изграждане на ново поколение успешни играчи.

„Академията е на правилен път. Само след няколко месеца ще бъде направена. И новата академия, която ще наброява над 400 лица, които ще тренират, да се доразвиват и да вървят нагоре мечите им, да стигнат до първия отбор на ЦСКА, националния отбор и оттам нататък който има тези качества да може да бъде и някъде навън,“ каза Стоичков.