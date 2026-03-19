В Турция полагат специални усилия за опазването на котешката порода Ван

В турската провинция Ван се полагат специални усилия за опазване на уникалната местна котешка порода Ван. Тя е характерна с бяла козина и разноцветни очи.

Породата е застрашена от изчезване през последните десетилетия. От 1992 г. университетски център работи за възстановяване и поддържане на чистата форма на ванската котка.

В началото е било трудно, тъй като повечето котки са били събирани от улицата и са се смесвали с други породи, което е водило до голям процент черно-бели котенца. През миналата година центърът е успял да отгледа над 100 чистокръвни котенца.

Посетителите имат право да влизат в загражденията с десетки вански котки, да ги галят и хранят. Мястото се посещава много от семейства, които искат да възпитат у децата си любов към животните.