Народен театър „Иван Вазов“ пуска билети от 5 евро за младите зрители

„Остави телефона и отиди на театър“ – това е посланието за новата инициатива на Народния театър „Иван Вазов“, насочена към младата публика. С кампанията „18-25 по 5“ хората между 18 и 25 години могат да посещават спектакли от репертоара на цена от 5 евро.

Инициативата е в сила до 30 април и важи за всички представления до края на сезона. Целта е да се улесни достъпът на младите до театъра и да се възпита отношение и любов към сценичното изкуство във възрастта, когато се изграждат културните навици.

Билетите от 5 евро се продават само на касите на театъра срещу документ за възраст.