Коя е най-щастливата страна в света?

За девета поредна година Финландия е обявена за най-щастливата страна в света, следвана от други скандинавски държави като Дания и Исландия.

Докладът отчита тревожна тенденция – спад в усещането за щастие сред младите хора в САЩ, Канада и Австралия. Като една от причините се посочва влиянието на социалните мрежи и сравняването с живота на другите.

България досега заемаше 85-то място, но се очаква да се изкачи нагоре. Най-ниско класираната страна е Афганистан.

Изследването се изготвя на базата на фактори като стандарт на живот, социална подкрепа, свобода на избор и доверие в институциите. Световният доклад за щастието се публикува ежегодно от ООН.