Новините 19.03.2026 г.

Акценти за деня:

Днес е последният работен ден на 51-вото Народно събрание

19 март е последният работен ден на 51-вото Народно събрание. След полунощ започва предизборната кампания за извънредните парламентарни избори на 19 април.

Коя е най-щастливата страна в света?

За девета поредна година Финландия е обявена за най-щастливата страна в света, следвана от други скандинавски държави като Дания и Исландия.

Започват масови проверки на електрическите тротинетки

С настъпването на пролетта електрическите тротинетки отново стават популярни. Напомняне, че е забранено карането им в пешеходни зони и по тротоари без специално обозначени велоалеи.

„Дни на роботиката ‘26“ ще се проведе тази седмица в София

Най-голямото състезание по роботика в България ще се проведе на 20 и 21 март в Техническия университет в София. Темата е „Луди учени“.

Народен театър „Иван Вазов“ пуска билети от 5 евро за младите зрители

„Остави телефона и отиди на театър“ – това е посланието за новата инициатива на Народния театър „Иван Вазов“, насочена към младата публика. С кампанията „18-25 по 5“ хората между 18 и 25 години могат да посещават спектакли от репертоара на цена от 5 евро.

Компания разработва робот за почистване на космически отпадъци

Компанията Clear Space разработва робот, който да улавя излезли от употреба спътници, реещи се около Земята, и да ги изтегля от орбита. Идеята е да се създаде нова индустрия за обслужване на космически кораби – проверка, презареждане и удължаване на живота им.

В Турция полагат специални усилия за опазването на котешката порода Ван

В турската провинция Ван се полагат специални усилия за опазване на уникалната местна котешка порода Ван. Тя е характерна с бяла козина и разноцветни очи.

Стотици щъркели се събират в полетата край Провадия

Стотици щъркели се събират в полетата край Провадия по време на пролетната миграция. Това е спирка за храна и почивка преди последния етап от дългия път между зимните местообитания в Африка и гнездата в Европа.

Започна сезонът на цъфтежа на черешите в Токио

Сезонът на цъфтежа на черешите в Токио – Сакура, официално започна днес. На едно от дърветата в храма Ясукуни бяха отчетени 61 цъфнали цветчета.

СПОРТ

Шампионска лига: Барселона, Байерн, Ливърпул и Атлетико отиват на четвъртфинали

Барселона, Байерн Мюнхен, Ливърпул и Атлетико Мадрид са последните четири отбора, които се класират за четвъртфиналите. Вчерашният ден предложи цели 23 гола, вкарани в 4 срещи.

Христо Стоичков влиза в партньорство с академията на ЦСКА

Футболната легенда Христо Стоичков стартира ново партньорство с академията на ЦСКА. Целта е развиване на клубната школа и създаване на условия за изграждане на ново поколение успешни играчи.

Предстои световното първенство по лека атлетика в зала в Полша

Българската федерация по лека атлетика изпрати част от състезателите, които ще представят страната ни на световното първенство в зала в Торун, Полша. Шампионатът ще се предава пряко по БНТ 3 от 20 до 22 март.

Дъжд отложи първия мач на Григор Димитров в Маями за днес

Мачът на Григор Димитров с Рафаел Колиньон от първия кръг на турнира от сериите „Мастърс 1000“ в Маями е отложен за днес заради дъжд. Лошото време отменило всички срещи във вчерашния ден.