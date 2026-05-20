Близо 20 жертви при поредни израелски удари в Ливан

Най-малко 19 души са били убити при израелски въздушни удари в Южен Ливан, съобщи здравното министерство на страната.



Поредното смъртоносно нападение се случва по-малко от седмица след като Съединените щати обявиха, че Ливан и Израел са се споразумели да удължат прекратяването на огъня с 45 дни, като двете страни ще възобновят преговорите в началото на юни.

Въпреки удължаването, както Израел, така и Хизбула продължават да си нанасят взаимно удари, особено в Южен Ливан. Тел Авив твърди, че удря само военни цели на шиитската групировка, но сред засегнатите има и много граждански обекти. Хизбула изстрелва ракети и дронове по населени места в Северен Израел.



