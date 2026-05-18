Иранската носителка на Нобелова награда Наргес Мохамади е изписана от болница

Иранската носителка на Нобелова награда за мир Наргес Мохамади е била изписана от болница в Техеран след повече от две седмици, съобщиха днес нейни поддръжници, предаде Асошиейтед прес.

Те призоваха 54-годишната Мохамади да остане у дома, за да получава последващи медицински грижи и ежедневна физиотерапия.

Мохамади беше спешно преместена от затвора в болница в Северозападен Иран на 1 май, след като е загубила съзнание. Близо 10 дни по-късно тя беше освободена под гаранция и прехвърлена в болница в Техеран, където специалисти са я прегледали.

Мохамади получи Нобеловата награда през 2023 г., докато беше в затвора. През цялата си кариера на правозащитничка и адвокатка тя е била многократно лишавана от свобода. За последно Мохамади влезе в затвора през декември, когато беше арестувана в североизточния ирански град Машхад.

Семейството ѝ заяви, че здравословното ѝ състояние се е влошило в затвора, отчасти защото тя е била жестоко пребита по време на ареста си. През март тя е получила сърдечен удар и още преди лишаването ѝ от свобода е имала кръвен съсирек в белия дроб, който изисква лечение с разреждащи кръвта медикаменти и постоянно наблюдение.