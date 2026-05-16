Удар на Израел: Ликвидираха лидера на военното крило на „Хамас“ в Газа

При съвместна операция на Съединените щати и Нигерия е бил ликвидиран втория човек в глобалната йерархия на Ислямска държава, обяви президентът Доналд Тръмп. Абу Билал ал Мануки и негови сътрудници са били убити с въздушен удар срещу комплекс в басейна на езерото Чад. Според нигерийските сили ал-Минуки е съветвал структури на „Ислямска държава“ по медийни операции, икономическа война и производство на оръжия, експлозиви и дронове.

Междувременно израелската армия обяви, че при въздушен удар е бил ликвидиран лидера на военното крило на Хамас в ивицата Газа. Израел ликвидира неговия предшественик Мохамад Синуар през май 2025 г. Изедин ал Хадад, беше погребан заедно със съпругата му и 19-годишната му дъщеря. Не се посочва как са загинали двете жени.