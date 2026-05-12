Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
100-процентно повишение на цените на доматите, краставиците и салатите отчитат на борсата край село Първенец

від БНТ , Репортер: Антоанета Чакандракова
От 2 евро до 3,50 евро за килограм на едро варират цените на краставиците и доматите в момента

100-процентно повишение на годишна база на цените на доматите, краставиците и салатите отчитат на най-голямата борса край пловдивското село Първенец. От 2 евро до 3,50 евро за килограм на едро варират цените на краставиците и доматите в момента на тържището. Най-скъпи от зеленчуците са чушките, които са вносни и се продават по 3,50 евро за килограм.

Очаква се цените на зеленчуците да намалеят, когато на пазара се появи родното производство. Заради големите разходи за отопление на оранжериите, торове и препарати тази година цените най-вероятно ще се задържат на същите нива и няма да поевтинеят драстично.

Черешите, които са внос от Гърция, са на цени от 5 до 8 евро. Повишение с над 30% има при цитрусовите плодове, като най-скъпи в момента са лимоните – 2,20 евро за килограм на едро.

Търговците коментираха като добри някои от предложените от правителството мерки, но според тях най-важен е контролът.

Илия Гатев, изпълнителен директор на стоково тържище „Родопи 95“: „Едно от нещата е точно това – граничният контрол на вносните стоки. Другото е кой по веригата е декларирал стоката, на каква цена купува и на каква цена я продава. Това е нещо, което може да се провери и дори без да се прави проверка на място – в НАП го знаят.“

Граждани споделят:

„Няма нищо да се случи. Вярвам, не вярвам – това е положението. На тази маруля какво толкова ѝ правят? 1,45 - 1,50- евро, а по Великден беше 2 евро."

„Ненормално високи цени за сезона. Няма какво да ги изброяваме по вид зеленчук – пазар, пазарна икономика, нищо не помага. Това просто не е нормално за нормални заплати и пенсии.“

