Един загинал и 16 ранени при тежка катастрофа край София
Недостиг на медицински сестри и лекари в карловската болница

Управителят на МБАЛ „Д-р Киро Попов" – Карлово: Изправени сме пред голям натиск, ситуацията нарушава единството на болницата

Недостиг на медицински сестри и лекари в болницата в Карлово. Миналата седмица имаше недоволство и напрежение, както от страна на местното население, така и на лекарите, които работят в детското отделение. Те казаха, че ще преустановят да работят, защото не могат да дават повече дежурства заради прекомерно претоварване. Остава ли опасността от затваряне на детското отделение в карловската болица?

д-р Даниел Пранджев - управител на МБАЛ “Д-р Киро Попов”, Карлово: „Към настоящия момент все още не е преключил рискът. Ние сме в процедура, в която сме инициирали преписка през РЗИ към Министерството на здравеопазването, в която сме изложили нашите проблеми и искане за възможна промяна на работата на лечебното заведение. Исканията ни са да бъде преминато на дневен режим на дежурство, като се преустановят нощните прегледи и консултации към Центъра за спешна медицинска помощ. Това е нарушение на наредба на закона за лечебните заведения, защото се изисква лечебното заведение да е в 24/7 и да осигурява прегледи и лечение на пациенти.“

Д-р Пранджев разясни какво е породила ситуацията.

д-р Даниел Пранджев, управител на МБАЛ „Д-р Киро Попов“: „Поводът за това напрежение е точно едно предизвестие за прекратяване на трудовите правоотношения от млада колежка, която посочва лични проблеми. Това доведе до критичния праг на персонала, от четири лекарите да останат три, и на практика да не могат физически да изпълняват своите задължения.“

Управителят на болницата коментира конкуренцията между лечебните заведения и очакванията към Министерство на здравеопазването.

д-р Даниел Пранджев, управител на МБАЛ „Д-р Киро Попов“ – Карлово: „Ние сме изправени пред голям натиск, една неравностойна конкуренция на близкия окръжен град, където са множество лечебни заведения с различна форма на собственост. И регулативните мерки от страна и на здравноосигурителната каса, която изисква пълен работен график на лекаря. Следва една ситуация, в която ние сме в безизходица и на практика това нарушава единството на болницата. Разчитаме на Министерството на здравеопазването да вземе мерки, да преразгледа отношението си към общинските болници и да реши проблемите на малките населени места.“

