Необичаен 1 юни: „Пирогов“ организира празник за децата на родители-медици

Болница "Пирогов" избра 1 юни, за да направи жест към децата на своите служители. Така ръководството иска да компенсира времето, в което лекари и медицински сестри прекарват на работното си място далеч от семействата си. За да се грижат за здравето на своите пациенти, те често нямат достатъчно време, което да посветят на своите деца.

Днес в Южния парк родителите-медици празнуваха 1 юни и за няколко часа поставиха на първо място времето с децата си пред отговорностите, поети с Хипократовата клетва.

д-р Валентин Димитров, директор на "Пирогов": "Имаме 2700 служители, от които в поне едно семейство има деца, все още млади деца, а тези деца остават потърпевши от отсъствието на техните родители."

д-р Здравко Дренчев, лекар в детска травматология: "Работим по много. Децата се нуждаят от тяхното си и жонглираш с времето си."