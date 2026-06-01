17-годишен младеж нападна кмет на монтанско село с лопата

Младеж на 17 години е задържан за нападение над кмета на монтанското село Вирове, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана. Инцидентът е станал около 23.30 часа на 31 май.

По данни на полицията кметът е получил средна телесна повреда, след като е бил ударен с лопата в областта на дясното око и е изгубил съзнание. След разпити на свидетели извършителят е установен и задържан.

Пострадалият е настанен в хирургичното отделение на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана. По информация на завеждащия отделението д-р Красимир Каменов той е с тежко мозъчно сътресение, но състоянието му е стабилизирано.

По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда. Законът предвижда наказание до шест години лишаване от свобода.