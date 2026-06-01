Константин Проданов: Има спешна нужда от финансиране, за да не пострадат общини, бизнес и да не загубим средства

В Народното събрание от "Прогресивна България" дават брифинг за бюджета.

Има спешна нужда от финансиране, за да не пострадат общини, бизнес и да не загубим средства, заяви Константин Проданове председател на временната комисия по бюджет и финанси, "Прогресивна България", на брифинг в Народното събрание.

"Прогресивна България" предлага три бюджетни мерки, които целят иконимя на средства от държавния бюджет.

Константин Проданов, "Прогресивна България": "Всички мерки, които предлагаме, са съгласувани с Министерството на финансите. Предлагаме ги ние, защото времето ни притиска, ако влизат през Министерството на финансите, времето е по-дълго. За всяка мярка има оценен фискален ефект. Идеята е, че капка по капка ще стане вир и ще се получи някаква смислена икономия."

Проданов заяви, че пръва мерка е намаляването на партийната субсидия за глас.

Константин Проданов, "Прогресивна България": „Редукция на партийната субсидия – в момента тя е 4,09 евро на глас. Предлагаме да се намали на 3 евро на глас. Целта е, наред с фискалната икономия, да дадем пример. Ние, като най-голяма парламентарна група, ще бъдем и най-потърпевши.“

Като втора стъпка Проданов обяви изтеглянето на нов държавен дълг.

Константин Проданов, "Прогресивна България": „Второто е промяна в тавана на държавния дълг. Към настоящия момент държавата може да поема дълг само за да рефинансира стари задължения. В рамките на тази година това вече е направено. Промяната, която ние предлагаме, е да се въведе възможност на Министерския съвет и министъра на финансите да прибегнат до допълнително дългово финансиране в размер на 3,8 млрд. евро, като тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране по проектите по Плана за възстановяване. Има спешна нужда от финансиране, за да не пострадат общини, бизнес и да не загубим средства.“

От "Прогресивна България" са преразгледали КОВИД добавките на пенсионерите. Те няма да отпаднат, но няма да бъдат осъвременявани, както и прилагани за новотпуснатите пенсии.