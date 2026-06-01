На 4 юни ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе

Причината е строителна дейност в посока Румъния в последните 320 метра от съоръжението

завърши монтажът армировката новите стоманобетонни панели дунав мост русе
На 4 юни /четвъртък/ ще бъде спряно движението по Дунав мост при Русе. Преминаването на леките автомобили ще бъде ограничено от 9 ч. до 21 ч. За на тежкотоварните автомобили спирането ще бъде до 24 часа – от 9 ч. на 4 юни до 9 ч. на 5 юни.

Спецификата и етапът на изпълняваните строителни дейности в посока Румъния в последните 320 метра от съоръжението изисква минимум през първите 12 часа от полагането на бетонните смеси за свързване на фугата между ремонтираните участъци да няма никакво преминаване на превозни средства, за да се осигури здрава връзка между панелите и якост на бетона. Спазването на технологичния процес налага пълно спиране на трафика.

От стартирането на ремонта на съоръжението на 10 юли 2024 г., който се извършва на етапи, трафикът по Дунав мост беше спрян за 24 часа на два пъти през март и ноември 2025 г., за изпълнението на аналогични дейности в другите участъци от съоръжението. През останалото време всички строително-монтажни работи се извършват ежедневно без спиране на трафика като дейностите се организират и изпълняват така, че автомобилите да преминават двупосочно в платното, в което не се работи.

Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на трасето е през юни 2026 г.

При спирането на движението по Дунав мост на 4 юни шофьорите на тежкотоварни превозни средства ще могат да ползват паркинги и площадки за отдих в областите Русе, Велико Търново, Ямбол и Хасково. Карта с местата за изчакване са в приложения линк, както и карта с алтернативни маршрути за движение.

При ограничаване на движението на тежкотоварни превозни средства по Дунав мост при Русе от 9 ч. на 4 юни до 9 ч. на 5 юни, водачите следва да съобразят, че маршрутната карта е с валидност 24 часа от момента на активирането ѝ.

При планиране на пътуването следва да бъде съобразен периодът, в който движението по моста ще бъде спряно, тъй като при активиране на маршрутната карта за пътуване след ГКПП Русе преди възстановяване на движението, е възможно нейната валидност да изтече. Националното тол управление апелира всички превозвачи да планират внимателно своите маршрути предварително и да използват алтернативни възможности за движение.

Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция „Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“. Екипът на Агенцията ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране на всички пътуващи.

