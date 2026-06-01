До 7 юни ще продължи Пролетният панаир на книгата в София

Пролетният панаир на книгата в столицата вече е открит. Това издание има специален акцент върху детската книга. Тази година събитието ще се състои от 1 до 7 юни в парка пред НДК.

По традиция пролетното издание на Панаира на книгата е съпътствано от Младежкия литературен фестивал за деца и младежи. На 1 юни обръщаме внимание към началото на срещите с книгата. Много детски издания, енциклопедии, различни атласи и известни автори ще бъдат на панаира. А най-очаквани са срещите. Има специален литературен кът, който е предназначен за срещите на децата с изкуството на книгата. А големите ще могат да се срещнат и с големи писатели като Георги Господинов, носител на наградата „Букър“, Анне Карабаш, номинирана за „Букър“, Захари Карабашлиев, Катя Ангелова и още много писатели, които се грижат за нашите срещи с книгата.

Петя Господинова - председател на УС на Асоциация българска книга: „Очаквам много нови читатели, много малки и големи пораснали деца да открият своята книга. Дори и тези, които никога не са посягали към нея. Защото всеки има нужда от това да седне, да се усамоти, да се потопи в собствения си свят и да извлече нещо положително за себе си.“ Захари Карабашлиев - писател: „Покрай книгите ние отново ще можем да се видим очи в очи, да си обменим думи и да продължим ежедневието си.“

