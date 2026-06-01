БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
Чете се за: 06:45 мин.
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Чете се за: 05:17 мин.
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Чете се за: 05:27 мин.
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

До 7 юни ще продължи Пролетният панаир на книгата в София

Галя Крайчовска от Галя Крайчовска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пролетният панаир на книгата в столицата вече е открит. Това издание има специален акцент върху детската книга. Тази година събитието ще се състои от 1 до 7 юни в парка пред НДК.

По традиция пролетното издание на Панаира на книгата е съпътствано от Младежкия литературен фестивал за деца и младежи. На 1 юни обръщаме внимание към началото на срещите с книгата. Много детски издания, енциклопедии, различни атласи и известни автори ще бъдат на панаира. А най-очаквани са срещите. Има специален литературен кът, който е предназначен за срещите на децата с изкуството на книгата. А големите ще могат да се срещнат и с големи писатели като Георги Господинов, носител на наградата „Букър“, Анне Карабаш, номинирана за „Букър“, Захари Карабашлиев, Катя Ангелова и още много писатели, които се грижат за нашите срещи с книгата.

Петя Господинова - председател на УС на Асоциация българска книга: „Очаквам много нови читатели, много малки и големи пораснали деца да открият своята книга. Дори и тези, които никога не са посягали към нея. Защото всеки има нужда от това да седне, да се усамоти, да се потопи в собствения си свят и да извлече нещо положително за себе си.“

Захари Карабашлиев - писател: „Покрай книгите ние отново ще можем да се видим очи в очи, да си обменим думи и да продължим ежедневието си.“

Панаирът на книгата ще продължи до 7 юни.

Вижте прякото включване на Галя Крайчовска.

#Пролетен панаир на книгата #НДК #София

Последвайте ни

ТОП 24

Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
1
Стилияна Николова бе основният двигател на България на...
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
3
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
4
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има...
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
5
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск
6
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Общество

Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
Отслужена беше панихида в "Св. Неделя" в памет на членове на ВМРО, убити през 1946 г. Отслужена беше панихида в "Св. Неделя" в памет на членове на ВМРО, убити през 1946 г.
Чете се за: 01:05 мин.
Лични финанси: Защо ЕЦБ иска да въведе дигиталното евро? Лични финанси: Защо ЕЦБ иска да въведе дигиталното евро?
Чете се за: 05:52 мин.
"Мечката се опита да ме извади от автомобила": Българинът разказа за първи път за нападението в Румъния докато я храни "Мечката се опита да ме извади от автомобила": Българинът разказа за първи път за нападението в Румъния докато я храни
Чете се за: 05:17 мин.
Започва летният сезон по морето – колко ще струва сянката на плажа? Започва летният сезон по морето – колко ще струва сянката на плажа?
Чете се за: 05:02 мин.

Водещи новини

Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да бъдат за сметка на кохезионната политика Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да бъдат за сметка на кохезионната политика
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ) Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
БДЖ организира Ден на отворените врати във вагонно депо с ценни...
Чете се за: 02:15 мин.
Регионални
"Мечката се опита да ме извади от автомобила": Българинът...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Започва летният сезон по морето – колко ще струва сянката на...
Чете се за: 05:02 мин.
Общество
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода за седмица
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ