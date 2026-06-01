Лични финанси: Защо ЕЦБ иска да въведе дигиталното евро?

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
55% от европейците предпочитат безкасовите плащания. Какво означава това за бъдещето на разплащанията в Европа и защо Европейската централна банка работи по въвеждането на дигиталното евро?

Гледайте рубриката „Лични финанси“ със Светозар Костадинов.

Все по-малко плащания в брой

Делът на плащанията в брой в магазините е намалял от 72% през 2019 г. до 52% през 2024 г. Като стойност спадът е от 47% до 39%. Разбира се, тези плащания се заменят от картови и онлайн разплащания.

През есента на миналата година ЕЦБ премина към нов етап от проекта за създаване на дигитално евро. Работата по него продължава вече повече от 5 години.

Какво представлява дигиталното евро?

Около една трета от покупките вече се случват онлайн. В интернет обаче не можем да използваме банкноти и монети. Така възниква необходимостта от форма на публични пари, която да може да се използва и в дигитална среда.

Дигиталното евро е дигитална версия на еврото. Целта му не е да замени парите в брой, а да разшири възможностите за разплащане.

Често възниква въпросът: „Нямаме ли вече дигитално евро?“

Не съвсем. Парите по банковата ни сметка представляват вземане към търговска банка. Дигиталното евро би било директно задължение на ЕЦБ, подобно на банкнотите и монетите.

Защо е необходимо?

Представете си, че влизате в магазин и не могат да приемат картата ви, защото не работят с институцията, която я е издала. Днес голяма част от платежната инфраструктура не се контролира от европейски компании.

Когато плащаме с банкова карта, парите се прехвърлят от нашата сметка към тази на търговеца чрез посредник. Проблемът е, че тези посредници са почти изцяло американски компании. Това означава, че значителна част от приходите от такси отиват при тях.

Между 2018 и 2022 г. таксите на тези компании са се увеличили с 34%. Поради огромните инвестиции в инфраструктура навлизането на нови конкуренти е изключително трудно.

Алтернативата е дигитален портфейл или сметка за дигитално евро, предоставени чрез системата на ЕЦБ. Те могат да бъдат достъпни чрез мобилно приложение или дори чрез карта.

Повече от банкова сметка

Идеята е дигиталното евро да бъде възможно най-близо до парите в брой. Когато плащаме с банкноти, няма посредник между купувача и продавача.

Целта е да има повече свобода на избор, повече конкуренция и по-добри условия както за потребителите, така и за бизнеса.

Дигиталното евро ще позволи лесни разплащания между хората, подобно на това как днес можем просто да си подадем банкнота.

Предимството на дигиталното евро

Дигиталното евро ще бъде емитирано директно от ЕЦБ и ще има същата стойност като физическите евробанкноти.

За разлика от него повечето доларови стейбълкойни се издават от частни компании. Те не са пари на Федералния резерв и съответните емитенти носят бизнес риск, включително риск от фалит.

Това е едно от основните предимства на дигиталното евро и потенциално може да укрепи международната позиция на европейската валута.

Ще бъдат ли премахнати банкнотите?

Не. Ако имаше намерение за премахване на банкнотите, ЕЦБ нямаше да организира конкурс за нов дизайн на евробанкнотите.

Парите в брой ще продължат да съществуват и да бъдат достъпни за гражданите. Дигиталното евро е замислено като допълнение, а не като заместител на наличните пари.

Какво ще стане с личните данни?

Поверителността е сред най-важните теми за европейците. При онлайн плащанията и днес банките разполагат с информация за платеца, сумата и времето на трансакцията.

Според настоящите предложения ЕЦБ няма да вижда кой какво купува. Данните ще бъдат разделени така, че институцията да няма достъп до пълната картина на отделните покупки. Предвиждат се и редовни независими одити за защита на личните данни.

От ЕЦБ заявяват, че при появата на нови технологии за по-добра защита на поверителността те могат да бъдат внедрявани в системата.

А какво ще стане с измамите?

Предотвратяването на измами ще остане задача на търговските банки и платежните доставчици, както е и днес. Вероятно ще има и ограничения за размера на офлайн плащанията, което ще намали риска от злоупотреби.

Кога може да стане реалност?

Дигиталното евро ще бъде въведено само ако бъде прието необходимото европейско законодателство. В момента ЕЦБ подготвя инфраструктурата и провежда тестове в контролирана среда.

Ако процесът се развие по план, пилотни реализации могат да започнат през следващите години, а дигиталното евро да стане достъпно за всички европейци около 2029 г.

#"Лични финанси" #дигитално евро #ЕЦБ #новини в Метрото

