Александър Димитров: Всички мачове ги играем на мускули

Александър Димитров е доволен от показаната отговорност на играчите от българския национален отбор във всеки мач. Българите приемат Черна гора в първата си от двете контроли в началото на този месец, а техният селекционер не спести добри думи по техен адрес от гледна точка на тренировъчен процес. Проверката ще стартира от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, като ще бъде предавана в ефира на БНТ 3, а студийната ни програма започва половин час по-рано.

Пред БНТ Димитров говори и за поведението на своите играчи.

“Всички мачове ги играем на мускули и нашите играчи дават всичко от своите възможности, ние сме доволни от тяхната отговорност, която поемат във всеки мач. Да, първенствата, от които идват, бяха дълги и трудни, но момчетата са отговорни и с това поведение, което показват в тренировъчния процес, смятам, че са готови да дадат максимума от себе си“, започна той.

Наставникът обърна внимание на отсъствието и на част от основните фигури в състава на „трикольорите“.

„Ние чак толкова много играчи на високо ниво, които да играят в първенствата от Топ 5 на Европа, нямаме. Всеки един такъв футболист ще ни липсва, още повече, че искаме да създадем едно ядро в определени зони, които да играят във всеки мач. По този начин се налага да правим промени в много важни зони както в защита, така и в средата на терена, и в нападение. Вярвам, че тези играчи, които сме извикали, ще грабнат шанса и ще се възползват от това нещо. Винаги има контузии, но в този лагер от предварително планираните цели 10 играчи не са с нас“, сподели треньорът.

Специалистът се върна и на контролите, които представителният ни тим изигра през март срещу Соломоновите острови и Индонезия в Джакарта, както и на дискусиите, които предизвикаха те.

„Тези дискусии нито съм ги следил, нито ме интересуват, защото когато играхме срещу много по-класни отбори като Грузия, Испания и Турция, тогава си сверихме часовниците. Беше нормално да изиграем една среща с отбор, който е много под нашето ниво, какъвто беше Соломоновите острови. Аз поздравявам играчите, че подходиха изключително отговорно в тази среща и отбелязаха цели 10 гола, което на национален отбор не знам от кога не се беше случвало. Относно Индонезия, за да кажеш, че е слаб тим, имайки предвид, че всичките му играчи се подвизават в топ първенствата на Европа, това говори, че тези, които са дискутирали това нещо, са доста некомпетентни точно по тази тема. Индонезийският тим сумарно струваше повече от нашия национален отбор. Няма да се връщам повече назад“, заяви Димитров.

