250 кг високорискова дрога и малък хеликоптер за...
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
България ще си сверява часовника без куп отсъстващи

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Селекцията на Александър Димитров ще премери сили с неудобен съперник в мач, който можете да гледате в ефира на БНТ 3.

българия сверява часовника без куп отсъстващи
Снимка: startphoto.bg
Българският национален отбор по футбол ще си сверява часовника в началото на новия месец. Селекцията на Александър Димитров ще премери сили с Черна гора в първата си контрола, планирана за юни. Срещата ще стартира от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив, като ще бъде предавана в ефира на БНТ 3, а студийната ни програма започва половин час по-рано.

Българите ще изиграят още един приятелски мач, който ще бъде на 5 юни, когато ще имат визита на Молдова в Кишинев.

„Лъвовете“ няма да разчитат на голяма част от своите основни фигури за двубоя с черногорците тази вечер. От сметките на „трикольорите“ отпаднаха трайно контузените Кирил Десподов, Илия Груев, Петко Христов, Димитър Митов, Станислав Шопов и Филип Кръстев. Тяхното отсъствие обаче ще даде шанс на други да покажат какво могат във въпросната контрола.

За представителния ни тим това ще бъде първи мач с след спечеления турнир на Fifa Series в Джакарта през март. Българите се намират в серия от три поредни победи и със сигурност ще искат да удължат този положителен рейд.

Проверките се явяват генерална репетиция преди турнира Лигата на нациите, който ще стартира през септември. „Лъвовете“ са в група C4, където компания им правят Исландия, Естония и Люксембург.

Черна гора не е сред най-удобните съперници на националите, които не познават вкуса на успеха в последните пет срещи срещу този съперник. Съставът на Мирко Вучинич може да се похвали с играчи от Серия А, а сред тях са Никола Кръстович от Аталанта и Адам Марушич от Лацио. В черногорските редици личи и името на Огнен Гашевич, който се подвизава в ЦСКА 1948.

В исторически план България и Черна гора са се срещали осем пъти, като родните национали имат само една победа и три загуби, а четири от срещите са завършили наравно. Единственият успех на „трикольорите“ датира от 9 септември 2009 година, когато спечелиха с 4:1.

