Чехия победи Косово в контрола преди Мондиала

Чехия се наложи с 2:1 над Косово в последната си контролна среща преди заминаването за Световното първенство, а след нея селекционерът Мирослав Коубек трябва да обяви окончателния състав от 26 футболисти, като трима трябва да отпаднат.

Отлично първо полувреме и страдание след почивката белязаха предпоследната проверка на чехите. На стадион „Летна“ Томаш Ладра откри резултата при дебюта си, разписвайки се с глава след свалена топка от Давид Дунджера. Красиво попадение на Адам Хложек направи 2:0.

Гостите се възползваха от влизането на доста резерви в чешкия тим и върнаха едно попадение чрез Линдон Емерлаху, който вкара на празна врата след пробив и пас на Ермал Красничи. В тези моменти отлично впечатление остави 17-годишният Хуго Сохурек, който няма и 20 мача професионалния футбол, но демонстрира добър контрол, техника и впечатляваща физика.

Преди да влязат на Световното първенство, чехите ще изиграят загряващ мач срещу Гватемала на 4 юни в Ню Джърси.

В средата на първото полувреме нападателят Ян Кухта беше изритан доста сериозно от Илир Красничи и нямаше как да продължи, отстъпвайки мястото си на Моймир Хитил. Но това не беше последната груба изява на гостите, което накара ядосаният Коубек да тръгне към резервната скамейка на гостите, за да иска обяснение за поведението им. В крайна сметка той ще трябва да изчака решението на лекарите и след това да обяви окончателния състав, който ще бъде изпратен във ФИФА.