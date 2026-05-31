БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Чехия победи Косово в контрола преди Мондиала

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Преди да влязат на Световното първенство, чехите ще изиграят загряващ мач срещу Гватемала на 4 юни в Ню Джърси.

Косово
Снимка: БТА
Слушай новината

Чехия се наложи с 2:1 над Косово в последната си контролна среща преди заминаването за Световното първенство, а след нея селекционерът Мирослав Коубек трябва да обяви окончателния състав от 26 футболисти, като трима трябва да отпаднат.

Отлично първо полувреме и страдание след почивката белязаха предпоследната проверка на чехите. На стадион „Летна“ Томаш Ладра откри резултата при дебюта си, разписвайки се с глава след свалена топка от Давид Дунджера. Красиво попадение на Адам Хложек направи 2:0.

Гостите се възползваха от влизането на доста резерви в чешкия тим и върнаха едно попадение чрез Линдон Емерлаху, който вкара на празна врата след пробив и пас на Ермал Красничи. В тези моменти отлично впечатление остави 17-годишният Хуго Сохурек, който няма и 20 мача професионалния футбол, но демонстрира добър контрол, техника и впечатляваща физика.

Преди да влязат на Световното първенство, чехите ще изиграят загряващ мач срещу Гватемала на 4 юни в Ню Джърси.

В средата на първото полувреме нападателят Ян Кухта беше изритан доста сериозно от Илир Красничи и нямаше как да продължи, отстъпвайки мястото си на Моймир Хитил. Но това не беше последната груба изява на гостите, което накара ядосаният Коубек да тръгне към резервната скамейка на гостите, за да иска обяснение за поведението им. В крайна сметка той ще трябва да изчака решението на лекарите и след това да обяви окончателния състав, който ще бъде изпратен във ФИФА.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
1
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
2
Стилияна Николова бе основният двигател на България на...
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
3
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има...
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
5
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил отслужи литургия
6
Православните християни празнуват Петдесетница, патриарх Даниил...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
DARA влезе в класацията на Billboard
6
DARA влезе в класацията на Billboard

Още от: Национални отбори

Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
България прегази Франция и е на четвъртфинал на Евро 2026 по минифутбол България прегази Франция и е на четвъртфинал на Евро 2026 по минифутбол
Чете се за: 02:40 мин.
Мирко Вучинич: Ще дам шанс на нови играчи срещу България Мирко Вучинич: Ще дам шанс на нови играчи срещу България
Чете се за: 02:12 мин.
Александър Димитров: Всяка победа носи самочувствие на националния отбор Александър Димитров: Всяка победа носи самочувствие на националния отбор
Чете се за: 03:35 мин.
Алжир обяви състава си за Мондиал 2026, Марез повежда „пустинните лисици“ Алжир обяви състава си за Мондиал 2026, Марез повежда „пустинните лисици“
Чете се за: 02:17 мин.
Стеван Йоветич пропуска контролата с България заради преговори с нов клуб Стеван Йоветич пропуска контролата с България заради преговори с нов клуб
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Министърът на правосъдието Николай Найденов: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск
Министърът на правосъдието Николай Найденов: Има сигнал срещу...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Случаят "Баба Алино": Правени ли са опити за узаконяване на строежа през процедура за нов Подробен устройствен план Случаят "Баба Алино": Правени ли са опити за узаконяване на строежа през процедура за нов Подробен устройствен план
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Няма замърсяване на въздуха край Стара Загора след пожара, унищожил 50 тона пластмаси Няма замърсяване на въздуха край Стара Загора след пожара, унищожил 50 тона пластмаси
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
20 заведения са проверени в Благоевград в рамките на операция срещу разпространение на наркотици 20 заведения са проверени в Благоевград в рамките на операция срещу разпространение на наркотици
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Париж посреща "Пари сен Жермен" след финала на...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Техеран обяви, че няма да има споразумение с Вашингтон, ако не се...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ