Алжир обяви състава си за Мондиал 2026, Марез повежда „пустинните лисици“

Селекционерът Владимир Петкович заложи на опит и класа за първото участие на алжирците на световно първенство от 2014 година насам

Алжир обяви състава си за Мондиал 2026, Марез повежда „пустинните лисици“
Селекционерът на Алжир Владимир Петкович обяви окончателния състав от 26 футболисти за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. „Пустинните лисици“ се завръщат на най-голямата футболна сцена за първи път от Мондиал 2014, когато достигнаха до осминафиналите.

Капитан на отбора ще бъде звездата на Ал Хилал Рияд Марез, който остава лидер на алжирския национален тим. Сред повиканите личат още имената на Амин Гуири, Мохамед Амура, Ибрахим Маза, Усем Ауар и Набил Бенталеб.

В защита Петкович ще разчита на опитните Айса Манди и Рами Бенсебайни, както и на левия бек на Манчестър Сити Раян Аит-Нури. Любопитно е присъствието на Лука Зидан - син на легендата Зинедин Зидан, който наскоро избра да представлява Алжир на международната сцена.

От състава отсъстват няколко добре познати имена, сред които Исмаел Бенасер, Химад Абдели, Саид Бенрахма, Багдад Бунеджах, Ислам Слимани и Ясин Брахими.

Алжир влиза в турнира с амбицията да повтори най-доброто си представяне на световни финали и да се превърне в една от приятните на шампионата.

Състав на Алжир за Мондиал 2026:

Вратари: Лука Зидан, Усама Бенбот, Мелвин Мастил, Абделатиф Рамдан.

Защитници: Рафик Белгали, Самир Шерги, Раян Аит-Нури, Жауен Хаджам, Айса Манди, Рами Бенсебайни, Зинедин Белаид, Ашреф Абада, Мохамед Амин Тугай.

Полузащитници: Набил Бенталеб, Хишам Будауи, Усем Ауар, Фарес Шаиби, Ибрахим Маза, Ясин Титрауи, Рамиз Зеруки.

Нападатели: Мохамед Амин Амура, Надир Бенбуали, Адил Булбина, Фарес Геджемис, Амин Гуири, Анис Хадж Муса, Рияд Махрез.

