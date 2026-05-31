Александър Димитров: Всяка победа носи самочувствие на националния отбор

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров определи Черна гора като „изключително силен и добре организиран отбор“ преди приятелската среща между двата тима. Двубоят е на 1 юни от 19:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив и ще бъде първи за „лъвовете“ през юнския лагер.

На пресконференцията преди мача Димитров заяви, че въпреки края на дългия клубен сезон, националите трябва да останат концентрирани за предстоящите две проверки срещу Черна гора и Молдова.

"Сезонът беше дълъг и тежък за повечето ни играчи. Поздравявам ги за представянето им в клубовете. Има още около десетина дни, в които трябва да се мобилизират и да се концентрират, за да изиграят последните два мача и след това да се отдадат на заслужена почивка“, коментира националният селекционер.

Той призна, че честите кадрови промени затрудняват изграждането на постоянен облик на отбора, но в същото време дават възможност за изява на нови футболисти преди старта на Лигата на нациите.

„Има доста текучество в състава заради контузени състезатели, но това ще даде шанс на дебютанти и на играчи с по-малко игрово време. Искаме да знаем на какво можем да разчитаме през есента, когато започнат официалните мачове“, каза още Димитров.

Наставникът на "трикольорите“ коментира и решението за задължителното използване на футболист до 23 години в стартовите състави на отборите от Първа лига. Според него тази стъпка е необходима за развитието на българския футбол.

"Поздравявам президента на БФС и Изпълкома за тази мярка. Положението излизаше извън контрол. Имаше мачове, в които единствено съдиите бяха българи на терена. Колкото повече наши футболисти играят на високо ниво, толкова по-голям избор ще имаме за националните отбори“, заяви селекционерът.

По отношение на предстоящия съперник Димитров подчерта качествата на черногорския тим и негативната статистика на България в последните двубои срещу него.

"Гледахме последните четири мача на Черна гора. Това е изключително силен и добре организиран отбор. Имат много добри индивидуалности, опасни са при статични положения и контраатаки. В последните пет мача срещу тях нямаме победа и ще работим за това да променим тази тенденция“, каза още той.

На пресконференцията присъства и Марин Петков, който заяви, че за него контролни срещи с националния отбор не съществуват.

"Всеки мач с националната фланелка е важен. Надявам се да помогна на отбора, но най-важното е България да победи“, коментира офанзивният футболист.

След двубоя с Черна гора националният тим ще изиграе още една контрола – срещу Молдова на 5 юни. И двата двубоя можете да ги проследите НА ЖИВО по БНТ 3 или в нашия сайт!