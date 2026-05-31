България срещу Франция в битка за четвъртфиналите на EMF EURO 2026

Националният отбор на България по минифутбол излиза тази вечер срещу Франция в осминафинален сблъсък от Европейското първенство в Братислава.

Българският тим стигна до елиминациите след драматично равенство 3:3 срещу Чехия, в което показа характер и навакса пасив от три гола. Така "лъвовете“ завършиха на второ място в група "В“ с актив от 5 точки.

Предстоящият мач носи и специален заряд. България и Франция вече се срещнаха на европейско първенство в Словакия преди четири години, когато националите ни елиминираха французите на четвъртфиналите в Кошице по пътя към историческите бронзови медали.

Сега залогът отново е висок, макар и на по-ранен етап от турнира. Двата отбора са със сходни позиции в европейската ранглиста - България е пета, а Франция е непосредствено след нея на шесто място.

Французите също завършиха втори в своята група с 4 точки, като показаха сериозен потенциал и в двубоя срещу актуалния световен шампион Азербайджан, загубен минимално с 2:3.

Срещата България - Франция е днес от 20:00 часа българско време и ще бъде излъчена пряко по БНТ 3 и на сайта bntnews.bg/sport.