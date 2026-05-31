Стеван Йоветич пропуска контролата с България заради преговори с нов клуб

Капитанът и рекордьор по голове за националния отбор на Черна гора Стеван Йоветич няма да вземе участие в предстоящите приятелски срещи срещу България и Словакия. Новината беше потвърдена от селекционера Мирко Вучинич преди заминаването на отбора за Пловдив.

Според наставника отсъствието на 36-годишния нападател е свързано с преговорите му за нов клуб. Договорът на Йоветич с кипърския шампион Омония е изтекъл и двете страни са стигнали до решение той да се концентрира върху следващата стъпка в кариерата си.

"Договорът на Стеван с Омония изтече, той води преговори за нов клуб и заедно решихме, че е по-добре за него да пропусне тези два мача“, обясни Вучинич.

Йоветич оставя след себе си впечатляваща кариера, преминала през отбори като Фиорентина, Манчестър Сити, Интер, Севиля, Монако и Олимпиакос. За националния тим на Черна гора той има 91 мача и 37 гола.

Черногорският селекционер подчерта, че предстоящите контроли ще бъдат възможност за играчите с по-малко игрово време да се докажат пред треньорския щаб преди старта на Лигата на нациите през есента.

"Всеки мач е важен. Това са приятелски срещи, но искам да видя какво могат да дадат футболистите на различни позиции. Резултатът също има значение, въпреки че основният ни фокус е подготовката за официалните мачове“, каза още Вучинич.

Подобно мнение изрази и крилото Дритон Цамай, според когото двубоите срещу България и Словакия ще помогнат на отбора да повиши нивото си преди началото на новия цикъл в Лигата на нациите.

Черна гора пристигна в Пловдив днес, а по-късно тази вечер ще проведе официалната си тренировка на стадион "Христо Ботев“.

Приятелската среща между България и Черна гора е на 1 юни от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив и ще бъде излъчена пряко по БНТ 3 и на bntnews.bg/sport.