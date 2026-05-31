НА ЖИВО: Финалите при ансамблите на европейското първенство по художествена гимнастика

Най-добрите гимнастички на континента пристигат във Варна за европейското първенство по художествена гимнастика.

България е домакин на спектакъл от грация, сила и съвършенство, а честта на страната ще защитават Стилияна Николова, Ева Брезалева и ансамбъл жени. Очакват ни битки за медали, незабравими изпълнения и емоции на световно ниво.

Не пропускайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика на 30 и 31 май във ефира на БНТ 3.